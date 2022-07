Nam diễn viên người Úc, Chris Hemsworth đảm nhận vai anh hùng Asgardian trong phim "Thor" năm 2011 và tên tuổi anh lập tức nổi như cồn hơn bao giờ hết với vai diễn thần Thor tóc dài. Người hâm mộ thích thú với tạo hình cơ bắp lực lưỡng, mái tóc vàng óng, khuôn mặt đầy nam tính của anh trong vai diễn thần thoại. Tuy nhiên, không phải ai cũng là một fan hâm mộ của diện mạo "khổng lồ" này của anh.

Hemsworth nói với USA Today: "Vợ tôi nói: Ôi trời ơi! Cơ thể như thế là quá to. Thông thường, bạn bè là đàn ông của tôi thích thú với cơ thể này hơn phụ nữ". Nói về việc phải tập luyện và kiêng khem trong việc ăn uống để đổi lấy một cơ thể "có một, không hai". Chris Hemsworth cho rằng, cơ thể anh đạt được mức độ như vậy đến từ việc anh tuân theo một chế độ ăn uống khá ngặt nghèo.

Vợ Chris Hemsworth không thích cơ bắp của chồng trong "Thor: Love and Thunder". (Ảnh: Page Six).

"Chế độ rất buồn chán, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, tôi cảm giác như một tù nhân vậy. Cả ngày chỉ có tập luyện, ăn uống rồi lại tập luyện và ăn uống. Không có gì khác để làm cả. Vì thế, khi trở lại trường quay, cơ thể của tôi ở trạng thái thực sự "khổng lồ" so với trước đây", nam diễn viên 38 tuổi nói.

"Cơ thể anh ấy vốn đã to lớn, nhưng khi tôi nhìn thấy bắp tay của Chris thì thực sự ngỡ ngàng, nó to gấp đôi bình thường và thậm chí đường kính bằng cái đầu tôi. Các huấn luyện viên và mọi người đều hỏi rằng, anh ấy đã làm cách nào vậy? Nhưng thực sự nó chỉ diễn ra tự nhiên nhờ chế độ tập luyện và dinh dưỡng thích hợp", đạo diễn của bộ phim "Thor: Love and Thunder" Taika Waititi chia sẻ với USA Today.

"Chris Hemsworth rất nghiêm túc và cơ thể anh ấy có được thực sự là hiếm gặp", diễn viên đóng thế lâu năm của Hemsworth, Bobby Holland Hanton, người đã đóng thế kép cho nam diễn viên trong hơn 10 bộ phim tiết lộ.



Chris Hemsworth trên phim trường "Thor: Love and Thunder". (Ảnh: TMZ).

"Cần một quá trình thực sự khó khăn để đạt được những mục tiêu này. Nhưng tôi nghĩ trong 10 năm qua, chúng tôi đã tìm ra cách để thực hiện điều đó", anh nói tiếp.

Theo huấn luyện viên của Hemsworth và cũng là người bạn lâu năm Luke Zocchi, vóc dáng của nam diễn viên phụ thuộc vào "sự kiên định, làm việc chăm chỉ và cũng ăn đúng loại thực phẩm".

Zocchi nói với Page Six: "Khi chúng tôi chuẩn bị cho những bộ phim như "Thor" thì cần tăng số lượng thức ăn mỗi ngày. Chris Hemsworth phải ăn từ sáu đến tám bữa một ngày".