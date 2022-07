Bộ phim đang chiếu tại 4.375 rạp Bắc Mỹ, đạt doanh thu thấp hơn một chút so với ước tính trước đó là 150 triệu USD nhưng lợi nhuận cuối tuần mở màn kể trên là một con số "không còn gì để chê".

Đáng chú ý, "Thor 4" có một khởi đầu mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm của nó, bộ phim hài - hành động được yêu thích năm 2017 "Thor: Ragnarok" chỉ thu về 123 triệu USD ở Bắc Mỹ. "Love and Thunder" cũng đạt doanh thu cuối tuần mở màn lớn thứ ba trong năm 2022 sau "Jurassic World: Dominion" (145 triệu USD) và "Doctor Strange 2" (185 triệu USD).

Kể từ phần đầu "Thor" do Paramount phát hành năm 2011 với 65 triệu USD, loạt phim này chỉ ngày càng phổ biến trong thập kỷ qua. Mặc dù "Thor" được người hâm mộ yêu thích vào thời điểm này nhưng nó chỉ xoay quanh vũ trụ của vị thần Asgardian. Chính vì thế, giới chuyên gia cho rằng, nó sẽ khó đạt được thành công như "Doctor Strange 2" hoặc "Spider-Man: No Way Home". Dù Guardians of the Galaxy xuất hiện trong "Love and Thunder" nhưng cốt truyện trong phim vẫn có phần bó hẹp.

"Thor: Love and Thunder" khẳng định vị thế số một tại phòng vé. (Ảnh: Disney).

Đạo diễn "Thor: Ragnarok", Taika Waititi trở lại trong "Love and Thunder". Ông tiếp tục được tin tưởng để theo chân vị thần Bắc Âu của Chris Hemsworth. Thor kết hợp với con gái của mình là Jane Foster (Natalie Portman), người hiện đang sử dụng chiếc búa và giữ vai Thần Thor hùng mạnh. Cùng nhau, họ bắt đầu cuộc hành trình đánh bại nhân vật phản diện thiên hà Gorr the God Butcher (Christian Bale), kẻ đang thực hiện kế hoạch đen tối.

Các nhà phê bình và khán giả không thích "Love and Thunder" nhiều như họ yêu thích "Ragnarok". Phần mới nhất có 68% trên Rotten Tomatoes và điểm "B +" trên CinemaScore. Để so sánh, "Ragnarok" đạt 93% trên Rotten Tomatoes "A-" trên CinemaScore.

Ở vị trí thứ hai, "Minions: The Rise of Gru" của Universal và Illumination đã kiếm được 45,5 triệu USD trong ba ngày cuối tuần, giảm 57% so với tuần đầu công chiếu. Cho đến nay, tác phẩm thứ năm trong loạt phim hoạt hình "Despicable Me" đã thu về 210 triệu USD tại các phòng vé Mỹ.

Ở vị trí thứ 3, "Top Gun: Maverick" của Paramount vẫn đứng vững mặc dù phim đã chiếu ở rạp được gần hai tháng. Bom tấn hành động đã mang về 15,5 triệu USD từ 3.513 rạp chiếu phim trong tuần thứ bảy ra mắt, đánh dấu sự sụt giảm 40% so với suất chiếu trước đó. Doanh thu bán vé đó đẩy tổng doanh thu nội địa của bộ phim lên 597 triệu USD.

Bộ phim tiểu sử âm nhạc "Elvis" của đạo diễn Baz Luhrmann đã hạ cánh ở vị trí thứ tư với 11 triệu USD từ 3.714 địa điểm, giảm 40% so với cuối tuần trước. Bộ phim có sự tham gia của Austin Butler trong vai ông hoàng nhạc rock and roll, đã âm thầm thu về doanh thu phòng vé 91,1 triệu USD ở Bắc Mỹ cho đến nay.

Phim "Jurassic World Dominion" của Universal đã giành vị trí thứ năm, thu về 8,4 triệu USD từ 3.251 rạp chiếu trong tuần thứ năm trên màn ảnh rộng. Với những lợi nhuận đó, chương thứ sáu trong loạt phim "Jurassic" đã vượt mốc 350 triệu USD tại phòng vé Mỹ.