Vợ ngoại tình trong lúc chồng "đi vắng" vì hoàn cảnh đặc biệt, tôi vẫn muốn tha thứ

Vợ tôi ngoại tình trong lúc tôi "đi vắng" vì hoàn cảnh đặc biệt.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm và chưa có con. Vợ tôi làm văn phòng của một cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Trước đây tôi làm việc ở ngân hàng nhưng 4 năm trước do dính vào một vụ án lớn nên phải nhận án tù.



Trong thời gian đó, vợ tôi vẫn đi thăm nuôi bình thường và đều đặn. Tôi cũng cố gắng cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Cô ấy chính là động lực lớn nhất của tôi trong khoảng thời gian chán nản, mất hết danh dự và sự nghiệp.

Vợ thú nhận ngoại tình với đồng nghiệp đã hai năm khi tôi vắng nhà. Hình minh họa

Đang hy vọng về tương lai thì vợ thú nhận ngoại tình

Tôi còn tính sau khi trở về sẽ gom góp tiền để cùng vợ tiếp tục chữa trị vô sinh, hy vọng sẽ có một đứa con an ủi lúc tuổi già. Tôi sẽ mở một tiệm photo nhỏ để in ấn tài liệu do nhà tôi gần các trường học.



Nhưng đến khi tôi mãn hạn tù, trở về, tưởng chừng sẽ được yên ấm bên vợ thì nhận được tin động trời. Đau đớn hơn, vợ là người thú nhận với tôi chứ không phải ai khác. Thà rằng tôi tự phát hiện ra thì mọi chuyện sẽ khác, tôi không phải băn khoăn, day dứt nhiều. Sau khi về nhà, tôi muốn gần gũi vợ nhưng cô ấy nhất mực từ chối.

Đêm đó, tôi gần như phải dùng sức mạnh của đàn ông để được ân ái với vợ nhưng vợ không có cảm xúc gì, còn khóc thành tiếng khiến tôi bất ngờ. Trước đây, chuyện chăn gối của chúng tôi rất hòa hợp. Tôi gặng hỏi mãi, vợ mới nói ra nguyên nhân.

Vợ bảo, mình ngoại tình với một đồng nghiệp đã có vợ con cách đây hai năm do không chịu được sự trống trải khi vắng chồng. Vợ tôi yêu người đó rất nhiều do được người ta quan tâm chăm sóc trong lúc cô đơn, yếu đuối.

Họ đến với nhau lén lút, chưa bị phát hiện và xác định sẽ chấm dứt khi tôi đi tù về. Giờ người kia thực hiện đúng như thế nhưng vợ tôi không chịu nỗi cảm giác thiếu vắng người đó. Cô ấy vẫn muốn sống với tôi nhưng thừa nhận không còn cảm xúc.

Vợ thú nhận chuyện ngoại tình để mong tôi cho cô ấy thêm thời gian cảm nhận lại tình cảm vợ chồng. Tôi biết vợ rơi vào tình cảnh như thế một phần lỗi thuộc về mình nên sẵn lòng bỏ qua.

Tôi bối rối trước sự thật đau lòng nhưng không thể dứt bỏ cuộc hôn nhân này. Hình minh họa

Tôi không biết làm thế nào để lôi kéo người vợ ngoại tình trở lại

Nhưng ba tháng nay, hai vợ chồng sống chung nhưng không khác gì ly thân. Tôi biết vợ rất nhung nhớ người kia, tình cảm rất mãnh liệt nên buồn vô hạn. Tôi vừa thương vợ vừa hận vợ nhưng không dám cho ai biết cũng không tính chuyện ly hôn.

Nếu chúng tôi chia tay, vợ càng khốn khổ hơn vì người kia chắc chắn sẽ không thể từ bỏ gia đình mà đến với cô ấy lại thêm lời ra tiếng vào. Tôi biết vợ cũng khổ sở dằn vặt, còn thương tôi, muốn sống chung nhưng không có cảm xúc để gần gũi. Thậm chí vợ còn đề nghị tôi có thể đi tìm người khác ngoài cô ấy khiến tôi rất bối rối.

Tôi tính sẽ bán nhà, hai vợ chồng đến một vùng đất khác để làm lại từ đầu, quên đi tất cả những chuyện trong quá khứ nhưng vợ không đồng ý. Bởi ba mẹ vợ đã già, không có ai chăm sóc lúc ốm đau.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, hàng ngày vợ phải đối diện với người đồng nghiệp kia ở cơ quan, về nhà lại khổ sở dằn vặt, chúng tôi sống cạnh nhau mà như cách trở nghìn trùng thì làm sao chịu được.