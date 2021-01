Vụ 2 mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê: Lời kể của người con

Ngày 8/1, Công an TP.Vinh (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ thông tin nghi vấn 2 mẹ con chị Nguyễn Thị S. (SN 1973, trú thị trấn Diễn Châu, Nghệ An) và con gái Trần Thị B. (19 tuổi) bị chuốc thuốc mê vào ngày 7/1, sau đó 2 mẹ con phải nhập viện.

Thông tin từ Dân Trí: Sáng 8/1, công an đã có mặt tại bệnh viện để lấy lời khai, xác minh, điều tra làm rõ vụ 2 mẹ con nghi bị chuốc thuốc mê. Chị S. được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguồn: Dân Trí Nằm trên giường bệnh, Trần Thị B. cho biết vẫn còn cảm thấy mệt mỏi sau vụ việc. B. kể lại, trước đó vào tháng 12/2020 B. đi làm thuê tại một quán quần áo ở huyện Diễn Châu thì có một thanh niên tên S. xin số và làm quen. Sau nhiều lần nói chuyện trên mạng xã hội, B. đã gặp S. và có đi chơi cùng nhau vài lần. Người này giới thiệu tên S., nhà ở TP.Vinh. Mấy hôm trước, S. rủ B. vào TP.Vinh chơi. S. tiện thể đi khám nên đã đồng ý và có mẹ đi cùng. Sáng 7/1, B. cùng mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để chuẩn bị khám và gặp S. đã đứng chờ sẵn ở cầu thang bộ từ trước. Sau vài câu nói chuyện với nhau, thanh niên tên S. đã đưa cho 2 mẹ con B. 2 chai nước và 2 viên thuốc màu nâu vàng không tên tuổi, nhãn hiệu. B. vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại sự việc. Nguồn: Dân Trí Sau khi uống vào, S. nói với 2 mẹ con B. lên xe ô tô của S. để đi đến phòng khám khác khám tốt, an toàn hơn, ở đây đông người. Hai mẹ con B. lên xe đi một lúc thì cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Nghĩ đã bị lừa, mẹ của B. hoảng sợ hét lên giằng co nhau trên xe. "Anh ấy nói uống thuốc này để siêu âm. Đưa cho mẹ em cũng nói là uống để tiện thể thì siêu âm, khám luôn xem có sao không. Uống xong thì hoa mắt chóng mặt. Đi một đoạn thì em không biết gì, lúc đó mở mắt ra thấy mình đang nằm ở bãi cỏ rồi mọi người đưa em và mẹ đến viện luôn", B. kể lại và cho biết, sau khi uống thuốc đó vào thì trí nhớ em bị giảm và hiện tại vẫn khó nhớ. Được biết, hiện tại 2 mẹ con B. đang tiếp tục được theo dõi sát tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 7/1, chị Nguyễn Thị S. cùng con gái là Trần Thị B. đi vào TP.Vinh để khám bệnh. Đến khoảng 11h cùng ngày, 2 mẹ con chị S. được người dân phát hiện nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Hưng Dũng, TP.Vinh (gần khu vực Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) trong tình trạng hoảng loạn, nghi bị chuốc thuốc mê. Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa 2 người này đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Tại đây, các y - bác sĩ đã thực hiện các biện pháp sơ cứu. Bệnh viện sau đó đã trình báo cơ quan Công an phường Hưng Dũng và Công an TP.Vinh để điều tra vụ việc.

