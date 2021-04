Vụ 2,7 triệu lít xăng giả: Khám xét, bắt giam Tổng Giám đốc Công ty nhiên liệu Phúc Lâm ở TP.HCM

Công an có mặt tại trụ sở Công ty Phúc Lâm.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM và các đơn vị Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập (61 tuổi, trú tại phường 15, quận Phú Nhuận), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM).



Theo ghi nhận, sáng cùng ngày, gần 30 cán bộ chiến sĩ, trong đó có cảnh sát cơ động vũ trang bao vây trụ sở Công ty Cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm.

Việc khám xét này liên quan đến vụ tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây sản xuất xăng giả cực lớn ở địa bàn tỉnh này và các tỉnh lân cận như: Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bình Dương, TP.HCM do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ở TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.

Qua khám xét toàn bộ phòng làm việc của công ty, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hồ sơ, tài liệu được cảnh sát cho vào thùng carton.

Trước đó, đêm 6/2, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, đồng thời bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Công an đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách…

Bước đầu, nhóm này khai từ tháng 8/2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.