Vụ trường mầm non ở Đà Nẵng bị phá tài sản: Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng họp xử lý

Hình ảnh camera trường mầm non Việt Nhật ghi lại việc Trưởng BQT tòa nhà Hiyori phá tài sản nhà trường.

Như Dân Việt đã thông tin, kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà xác định ông D.Q.T (SN 1982, quận Hải Châu, Đà Nẵng) hiện là Trưởng Ban quản trị tòa nhà Hiyori có hành vi phá hoại tài sản ở Trường mầm non Việt Nhật.

Theo đó, ông T được xác định làm bể một tấm kính mê ca, kéo máy chấm công của nhà trường xuống. Thiệt hại xác định 1.590.000 đồng. Hành vi này được xác định không cấu thành tội phạm nên cơ quan Công an không khởi tố vụ án hình sự.

Bên cạnh đó, các cô giáo của trường mầm non Việt Nhật cũng nhiều lần kêu cứu vì bị BQT tòa nhà thường xuyên o ép, gây khó khăn như ngăn cản phụ huynh không được đưa đón con, cản trở việc cung cấp thực phẩm cho nhà trường... dù trường hoạt động đúng quy định, được chính quyền và chủ đầu tư cấp phép thủ tục.

Ngày 12/12 vừa qua báo Dân Việt đã có bài phản ánh "Trường mầm non ở Đà Nẵng bị phá tài sản, ngăn cản lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy".

Đến ngày 13/12, các cơ quan có thẩm quyền của TP Đà Nẵng gồm Sở Xây dựng, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà, Công an quận Sơn Trà, UBND phường An Hải Đông, đại diện chủ đầu tư tòa nhà và thành viên BQT tòa nhà đã có cuộc họp để làm rõ nhiều nội dung liên quan.

Cơ quan Công an quận Sơn Trà kiểm tra hiện trường vụ phá tài sản trường mầm non Việt Nhật

Tại cuộc họp, ông Hoàng Công Thanh – Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, theo quy chế làm việc của BQT, BQT cần phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tuy nhiên, UBND phường đã nhiều lần mời BQT làm việc nhưng BQT chưa hợp tác.

"Nếu như chủ đầu tư có sai sót gì, công dân có quyền kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước để xem xét xử lý, đề nghị BQT không làm thay việc của cơ quan quản lý nhà nước. Đề nghị cơ quan công an kiểm tra xem xét xử lý hành vi của các cá nhân gây mất an ninh trật tự tại địa phương", ông Thanh kiến nghị.

Còn Trung tá Trần Lê Minh Dũng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Đà Nẵng cho hay, chủ đầu tư đã phối hợp với cơ quan công an PCCC thực hiện các thủ tục về thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC.

"Cơ quan công an PCCC không quyết định việc công trình có được phép mua bán hay không. Cơ quan PCCC có trách nhiệm xem xét hồ sơ, thẩm duyệt nội dung về an toàn PCCC của công trình. Bước tiếp theo, Chủ đầu tư cần phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai lắp đặt theo đúng hồ sơ thẩm duyệt, để được nghiệm thu PCCC", trung tá Dũng kiến nghị.

Ông Trần Đình Khanh – Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho rằng, BQT tòa nhà hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần. Do đó, đề nghị BQT tòa nhà thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 và Thông tư 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ Xây dựng.

"Về diện tích sử dụng chung, sử dụng riêng đã được quy định tại các văn bản pháp luật, hợp đồng. Sở Xây dựng trước đây cũng đã thống nhất chủ trương điều chỉnh diện tích nhà trẻ tại Công văn số 11477/SXD-QHKT ngày 26/12/2017. Trường hợp người mua chung cư có vướng mắc, sẽ đưa ra Tòa, Trọng tài thương mại để giải quyết. Vấn đề sở hữu tại chung cư là của cá nhân từng người, không phải trách nhiệm của BQT tòa nhà",

Sau khi có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chủ trì cuộc họp đã kết luận nhiều nội dung, trong đó đề nghị BQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của BQT được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023 (Điều 147, 148) và Thông tư số 05/2024/TT- BXD.

Đồng thời đề nghị UBND quận Sơn Trà kiểm tra hoạt động của BQT tòa nhà có đảm bảo các quy định pháp luật không, và có các kiến nghị xử lý BQT tòa nhà theo đúng quy định.

Bên cạnh đó đề nghị Sở Xây dựng, Công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ để tham mưu cho UBND thành phố các nội dung khác liên quan đến giấy phép xây dựng và quy định về an toàn PCCC cho tòa nhà. Khi có kiến nghị của công dân Sở Xây dựng cũng sẽ tổ chức tiếp công dân để làm rõ các thôn tin liên quan.