Vụ 8 sinh viên uống rượu, 6 nguy kịch 2 tử vong: Lời khai mới từ chủ quán nhậu

Các bác sĩ đang điều trị tích cực cho bệnh nhân ngộ độc rượu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM. Ảnh: BVCC

Sáng 7/8, Công an TP.Thủ Đức cho biết, ông Đỗ Quốc T – chủ quán nhậu "Mr Bao"- nơi nhóm 8 sinh viên uống rượu, đã có những lời khai tiếp theo.

Cụ thể: Ông T. cho biết, khoảng 23h30 ngày 3/8, sau khi nhà hàng đóng cửa, 6 sinh viên (nhân viên của quán) đã tổ chức ăn uống trong sân của nhà hàng. Sau đó, họ mời thêm 2 nữ sinh đến chơi. Tại quán nhậu nhóm 8 người này cùng ăn và uống hết bình chất lỏng 5 lít, bên ngoài dán chữ "rượu", lấy từ kho bảo quản thực phẩm của nhà hàng. Sau cuộc nhậu đến sáng nhóm 8 người này dọn dẹp rồi trở về.

Quán nhậu "MR Bao" nơi nhóm 8 sinh viên uống rượu bị ngộ độc khiến 2 người tử vong, 6 người khác nguy kịch. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo anh T. bình chất lỏng trên có từ 3 tháng trước. Lúc đó, nhân viên của quán (hiện đã nghỉ việc) ra tiệm tạp hóa gọi nước suối cho nhà hàng, nơi bán đã đưa đến 5 bình, trong đó có một bình nghi ngờ là rượu. Quản lý nhà hàng đã dán chữ rượu lên bình này và cất vào kho.

Theo Công an TP.Thủ Đức, chủ nhà hàng chưa cung cấp thông tin hóa đơn, chứng từ đã mua 5 bình nước suối như lời khai trên. Nhân viên gọi nước đã nghỉ việc nên chưa xác định được tiệm tạp hóa đã giao nước cho nhà hàng. Công an TP.Thủ Đức đã phối hợp với các ngành chức năng, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, lấy các mẫu thực phẩm, rượu mà nhóm nhân viên nhậu nhưng không còn.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, kết quả điều tra ban đầu từ công an cho thấy, nhóm 8 người đã uống sạch 5 lít rượu pha với nước ngọt tại quán nhậu "MR Bao" (đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, TP.Thủ Đức). Hậu quả 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 mất ở bệnh viện và 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Theo lời khai ban đầu của ông T. khoảng 15h ngày 5/8, ông nhận tin báo về việc 2 nhân viên của quán là anh Lê Quốc K (20 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Văn C. (19 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) có biểu hiện mệt mời, nhận thức kém, mơ màng không làm chủ được bản thân.

Ông T. đã đưa 2 nhân viên đến Bệnh viện Lê Văn Việt, TP.Thủ Đức cấp cứu. Đến 15h30 cùng ngày, anh C. tử vong, riêng anh K được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu. Theo ông T. anh K. được giao nhiệm vụ trông coi quán nhậu trên. Tại đây, anh K. rủ 5 nhân viên của quán cùng 2 người bạn khác đến đây để tổ chức ăn uống.

Nhóm 8 người mua thức ăn từ bên ngoài về và lấy 5 lít rượu có sẵn tại quán được đựng trong bình nước suối pha với nước ngọt và uống sạch. Sau đó, cả nhóm ra về và xảy ra tình trạng nghi ngộ độc rượu, 1 người tử vong tại nhà trọ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 6 người khác đang được điều trị tại bệnh viện.