Theo kết luận điều tra mới ban hành, C03 Bộ Công an đề nghị viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Có 14 người bị đề nghị truy tố về các tội "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã bị phạt tù trong 3 vụ án và tiếp tục bị xử lý hình sự lần thứ 4.

Theo kết luận, việc trồng, chăm sóc cây xanh phải áp dụng hình thức đấu thầu nhưng năm 2016, khi Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ra Thông báo số 32, yêu cầu dừng đấu thầu và thay bằng "đặt hàng từng quý".

Từ chỉ đạo của ông Chung, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) và Công ty Sinh thái xanh. Sau đó, các bị can đã nâng khống giá cây, gây thiệt hại tổng cộng hơn 34 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Đình Văn, Giám đốc Công ty An Phát còn bị đề nghị truy tố do có hành vi buôn lậu hơn 5.300 cây xanh từ Trung Quốc về bán tại Hà Nội, hưởng lợi bất chính 1,6 tỷ đồng.

Trong giai đoạn điều tra, có 11 bị can và một người liên quan đã nộp lại hơn 19 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Nhiều nhất là Nguyễn Tuấn Nghĩa, được vợ nộp 10 tỷ đồng.

Thứ 2 là bị can Hoàng Thị Kim Loan, được anh trai nộp giúp 6,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả; Hoàng Đình Văn nộp 1,2 tỷ đồng. Bị can Đỗ Quang Tiến, được vợ nộp thay 520 triệu trên tổng số 1,3 tỷ đồng người này hưởng lợi bất chính; Bùi Phương Thảo, được chồng nộp thay 380 triệu, khắc phục hết số hưởng lợi bất chính…

Cảnh sát cũng thu giữ nhiều ổ cứng, điện thoại liên quan vụ án gồm 2 chiếc 8800, Iphone, Galaxy các loại…

Riêng ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc giữ vai trò chính trong hành vi gây thất thoát 34 tỷ đồng trong quá trình trồng, chăm sóc cây xanh. Lời khai của các bị can thể hiện phía Công ty Cây xanh "cảm ơn" 2,6 tỷ đồng cho ông Chung trong các dịp Tết và được Công ty Sinh thái xanh tặng một số lượng cây trị giá gần 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Hà Nội không thừa nhận hành vi phạm tội, khẳng định không nhận tiền hay quà từ lãnh đạo các doanh nghiệp trên. Cáo trạng thể hiện ông Chung không nộp tiền khắc phục hậu quả hay bị kê biên tài sản trong vụ án này.