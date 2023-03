Nội dung thể hiện tại kết luận của C03 Bộ Công an về vụ án buôn lậu, vi phạm quy định trong trồng, chăm sóc cây xanh tại TP.Hà Nội dưới thời ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch UBND TP.

Kết luận thể hiện, năm 2016, khi ông Chung lên làm Chủ tịch UBND thành phố đã ra Thông báo số 32, yêu cầu dừng đấu thầu việc trồng, chăm sóc cây xanh tại Hà Nội, thay bằng việc đặt hàng. Hai doanh nghiệp được đặt hàng đều có quan hệ với ông Chung.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã nhận 3 án tù, vụ án cây xanh là lần thứ 4 vị này bị áp dụng chế tài hình sự. Ảnh Đ.X

Đầu tiên, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội là doanh nghiệp của UBND thành phố nên ông Chung yêu cầu các đơn vị phải đặt hàng ở đây. Doanh nghiệp này sau đó nâng khống giá cây, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng.

Thứ 2, Công ty Sinh thái xanh của do bị can Bùi Văn Mận làm chủ và người này từng trồng cây tại nhà ông Chung khi vị này còn là Giám đốc Công an TP.Hà Nội. Năm 2016, Bùi Văn Mận đang trốn nợ tại Lâm Đồng, được ông Chung gọi về trồng cây cho thành phố theo hình thức đặt hàng.

Công ty Sinh thái xanh cũng nâng khống giá cây, số lượng cây lên nhiều lần và gây thiệt hại hơn 17,7 tỷ đồng. Lãnh đạo doanh nghiệp này khai sau đó đã "cảm ơn" ông Chung bằng hiện vật.

Cụ thể, bị can Mận khai chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tại Trường Mầm non Yển Khê (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) để ông Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ. Bị can Mận cũng trồng cây trị giá gần 140 triệu đồng cho nhà bố mẹ đẻ của ông Chung ở Phú Thọ.

Một người khác cùng sở hữu Công ty Sinh thái xanh là bị can Hoàng Thị Kim Loan có lời khai tương tự, khẳng định đã thống nhất với Bùi Văn Mận, trích một phần từ khoản hơn 17 tỷ đồng thu lời bất chính để "đối ngoại và trồng cây cho những cá nhân, người thân của Nguyễn Đức Chung". Bị can Loan có ghi chép và sổ sách thể hiện số tiền này lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bác bỏ lời khai trên và cho biết, Bùi Văn Mận đã được thanh toán đủ tiền khi trồng cây. Tại trường Mầm non Yển Khê, ông Chung nói các "anh chị em cựu học sinh" đã tài trợ tiền trồng cây và thanh toán hết.

Còn tại nhà mình ở Phú Thọ, ông Chung cho hay khi trồng cây tại Yển Khê, Mận thường qua chơi và "gạ gẫm" bố mẹ mình trồng cây, hoa nhưng cũng được thanh toán. Việc Mận trồng cây tại nhà thờ chú họ ông Chung ở Hải Dương, vị này cho hay có một người tên Phi (không rõ lai lịch) đã trả tiền.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng lời khai của Mận, Loan và sổ sách của Công ty Sinh thái xanh cho thấy: "Các khoản chi để trồng cây biếu ông Chung như nội dung trên là có".

Ngoài ra, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh Hà Nội, bị can Vũ Kiên Trung khai, đã thỏa thuận với các đối tác, nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền chi quà cáp cho một số cá nhân. Trong đó, ông Nguyễn Đức Chung được "cảm ơn" 2,6 tỷ đồng vào các dịp Tết từ năm 2016 – 2018.

Ông Chung bác bỏ lời khai trên, khẳng định không nhận tiền từ Vũ Kiên Trung. Tại kết luận điều tra, cảnh sát không nêu rõ lời khai của ai là đúng nên hiện chưa rõ cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội có nhận khoản 2,6 tỷ đồng hay không.