Vụ án khai thác quặng trái phép ở Lào Cai: Những doanh nghiệp, cá nhân nào không bị đề cập xử lý?

Vụ án khai thác quặng trái phép ở Lào Cai, nhiều doanh nghiệp, HTX, cá nhân... được Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. Ảnh: Mùa Xuân



Lý do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không bị đề cập xử lý trong vụ án khai thác quặng trái phép ở Lào Cai

Theo đó, căn cứ vào bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra văn bản bổ sung cáo trạng, trong đó xác định, đối với Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai mua quặng của Công ty Li La Ma, trong quá trình điều tra cũng đã xác định, tại thời điểm xảy ra vụ án đều không biết việc Nguyễn Mạnh Thừa khai thác quặng apatit tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai là trái phép nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với lợi nhuận về việc mua bán quặng apatit của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai, quá trình điều tra xác định: Số tiền Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam mua quặng apatit của Công ty Li La Ma là 46.617.716.900 đồng trong năm 2014, sau đó đưa vào làm nguyên liệu để hoạt động sản xuất kinh doanh, mang về tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí là 5.692.023.233 đồng. Số tiền Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang Lào Cai mua quặng apatit của Công ty Li La Ma là 81.735.450.127 đồng trong năm 2014, sau đó đưa vào làm nguyên liệu để hoạt động sản xuất kinh doanh, mang về tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí là 9.628.436.025 đồng.

Đối với các cá nhân là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam có liên quan đến vụ án, quá trình điều tra xác định đều không phải là cán bộ chủ chốt, không là người có vai trò quyết định; không vì động cơ, mục đích cá nhân, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo các văn bản tài liệu đã được phê duyệt chỉ đạo của lãnh đạo Công ty nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với các cá nhân là Phó Giám đốc, thành viên, nhân viên kế toán Công ty Li La Ma có liên quan đến vụ án, quá trình điều tra xác định có một số cá nhân là con đẻ, con dâu của bị can, đều bị lệ thuộc và phải thực hiện theo chỉ đạo của bị can Nguyễn Mạnh Thừa, không là người có vai trò quyết định trong Công ty và đều không biết bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai thác quặng apatit là trái phép nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

25 doanh nghiệp, HTX, cá nhân tham gia khai thác, vận chuyển trong vụ án khai thác quặng trái phép ở Lào Cai

Đối với 13 doanh nghiệp, hợp tác xã và 12 cá nhân tham gia khai thác, vận chuyển quặng apatit, quá trình điều tra xác định đều không biết việc bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai thác quặng apatit trái phép tại thôn 2, xã Đồng Tuyển. Từ năm 2012 đến năm 2015, có 5 chủ doanh nghiệp và 2 nhân viên của 6 doanh nghiệp đã chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản cá nhân của Thừa (số tài khoản 8807205067976 và số 8810205062756) với số tiền 39.874.075.324 đồng. Số tiền này được xác định là khoản các doanh nghiệp này vay và tạm ứng của cá nhân Nguyễn Mạnh Thừa trong quá trình thực hiện các hợp đồng bốc xúc, vận chuyển quặng, đất đá cho Công ty Li La Ma. Khi được Công ty Li La Ma nghiệm thu thanh toán, các doanh nghiệp này đã chuyển trả lại tiền cho bị can Nguyễn Mạnh Thừa.

12 cá nhân đồng ý cho bị can Nguyễn Mạnh Thừa thực hiện việc chuyển thêm tiền từ tài khoản của Công ty Li La Ma vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó rút ra trả lại cho bị can Thừa, các cá nhân này chỉ nhận số tiền thực tế đã thực hiện việc bốc xúc, vận chuyển đất đá, quặng apatit cho Công ty Li La Ma. Ngoài ra, không nhận thêm bất cứ khoản lợi nhuận gì nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng, Chi cục Thuế thành phố Lào Cai và một số cá nhân khác là cán bộ đảng viên của UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan đã tham mưu, trình ký và ký các văn bản, tài liệu có liên quan đến vụ án, quá trình điều tra xét thấy hành vi của các tổ chức, cá nhân này đều không phải là cán bộ chủ chốt, không là người có vai trò quyết định; không vì động cơ, mục đích cá nhân; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; hành vi không cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Bên cạnh đó, đối với nội dung bị can Nguyễn Mạnh Thừa sử dụng số tiền 2,1 tỷ đồng do phạm tội mà có để mua lô đất BT15B, diện tích 465m2 tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến sau đó bị can Nguyễn Mạnh Thừa cho con trai là Nguyễn Văn Phú sở hữu lô đất trên.

Quá trình điều tra xác định Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Tiến khi nhận số tiền 2,1 tỷ đồng của bị can Nguyễn Mạnh Thừa và Nguyễn Văn Phú nhận sở hữu chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất BT15B từ bị can Nguyễn Mạnh Thừa không biết nguồn gốc số tiền trên là do bị can Nguyễn Mạnh Thừa phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.