Vụ rơi cánh quạt điện gió ở Bạc Liêu: Một hộ dân nuôi cá đòi chủ đầu tư bồi thường hơn 160 tỷ đồng

Ông Kiên khẳng định 15 ao cá nuôi thương phẩm của gia đình bị thiệt hại sau sự cố rơi cánh quạt của nhà máy điện gió, do đó việc ông yêu cầu chủ đầu tư nhà máy này bồi thường cho mình là thỏa đáng. Ảnh: An An