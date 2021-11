Vụ án Phan Sào Nam: Sau 4 năm nhiều con bạc ở Hải Dương “ngã ngửa” khi bị bắt

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, đơn vị đã điều tra, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can thuộc giai đoạn 2 của vụ án Phan Sào Nam và đồng bọn.