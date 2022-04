Người có liên quan đi đâu không rõ?

Như Báo Dân Việt đã nêu trong nội dung bài báo: "Khởi tố vụ án "trốn thuế", tìm không ra thủ phạm, truy tố cán bộ thuế… "thiếu trách nhiệm": Ngày 14/4, Tòa án nhân dân quận 12 đã tuyên dừng xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vì có dấu hiệu bỏ sót tội phạm trong vụ án này.

Tại Cáo trạng số 103/CTr-VKS ngày 14/4/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân quân 12 đã nêu một số cá nhân liên quan trong vụ án. Trong đó, có bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh nhà Bảo Nguyên).

Theo Cáo trạng, thì Đặng Văn Cường và Huỳnh Văn Thiệu, là những người trực tiếp nhận hồ sơ 4 thửa đất của Bùi Mạnh Hải. Sau đó, Cường giao lại hồ sơ cho Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên làm nhưng Nguyên không thừa nhận việc này.

Khởi tố vụ án "trốn thuế", nhưng không tìm được thủ phạm trốn thuế, cơ quan điều tra bèn khởi tố, truy tố 3 cán bộ Chi cục thuế quận 12 ra tòa, vì "thiếu trách nhiệm". Ảnh: Song Mai

"Hiện nay, Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên đã đi đâu không rõ, nên không thể tiến hành tổ chức cho đối chất với Cường, Thiệu. Vì vậy, cho đến nay chưa có đủ căn cứ để kết luận Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên có nhận thực hiện các hồ sơ CMĐSDĐ (chuyển mục đích sử dụng đất – PV) cho các thửa đất nêu trên" - Cáo trạng nêu rõ.

Từ những bế tắc chưa xác minh này mà Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 – quyết định tách 2 tội danh trong vụ án (Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và Trốn thuế) để xem xét, xử lý trong vụ án khác.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra xác minh, PV Báo Dân Việt có được tài liệu thể hiện trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ án trên (ngày 12-14/4), đã xuất hiện cá nhân đứng ra tố giác những người liên quan đến hành vi "làm giả" tài liệu và "trốn thuế". Nhưng tình tiết trên không được cơ quan tố tụng đưa vào Cáo trạng.

Hình ảnh lô dất 4.000m2 của ông Bùi Mạnh Hải được "làm giả" hồ sơ, "phù phép" đất mặt tiền đường thành đất trong hẻm để trốn thuế (6,5 tỷ đồng). Ảnh: Thành Trí

Đã làm việc với cơ quan Công an nhiều lần

Cụ thể, ngày 13/12/2021, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên đã có đơn tố cáo gửi Tòa án nhân dân quận 12. Trong đơn, bà Nguyên nêu: "Cơ quan công an quận 12 có mời tôi lên cung cấp lời khai nhiều lần. Tôi có làm việc với đồng chí Q.H là cán bộ được phân công điều tra vụ án.

Trong suốt quá trình lấy lời khai, tôi có cung cấp cho cán bộ điều tra nhiều chứng cứ phạm tội của ông B.M.H, bà L.T.H, ông N.V.T, ông Đ.B.C có liên quan đến hành vi "làm giả" hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và mua bán hóa đơn VAT".

Bà Nguyên cũng cho biết thêm, bà đã làm đơn gửi Cơ quan điều tra – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ, bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

Cận cảnh lô đất được các đối tượng gian dối làm giả hồ sơ để trốn thuế. Ảnh: X.A

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên khẳng định trong đơn tố cáo: "Trong quá trình điều tra vụ án, tôi đã cung cấp rất nhiều tài liệu chứng cứ phạm tội của ông B.M.H cho Cơ quan CSĐT – Công an quận 12; nhưng cơ quan công an lại không đưa toàn bộ lời khai, chứng cứ do tôi cung cấp vào hồ sơ vụ án".

Đặc biệt, liên quan đến Cáo trạng nhận xét "không biết bà Nguyên ở đâu", bà Nguyên bày tỏ: "Điều tra viên Q.H là người thường xuyên liên lạc mời tôi lên làm việc, từ khi bắt đầu khởi tố vụ án. Tôi liên tục có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông B.M.H tại Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 và trực tiếp đến cơ quan điều tra làm việc để giải quyết các sự việc có liên quan đến nội dung đơn tố cáo của tôi. Do đó, có thể thấy Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 kết luận do không biết nơi ở của tôi, nên không xác minh được vụ án là không đúng sự thật".

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/4 vừa qua, Hội đồng xét xử buộc phải dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vì vụ án có dấu hiệu sót người, lọt tội. Ảnh: Song Mai

Bà Nguyên cũng cho biết, ngoài việc điều tra xác minh dấu hiệu phạm tội tại 4 thửa đất 518,519,520 và 521, tờ bản đồ số 45, phường Thạnh Xuân, quận 12; còn có đơn tố cáo dấu hiệu phạm tội tại 3 thửa đất khác số 605,606 và 607, tờ bản đồ số 10, phường An Phú Đông, quận 12, thì không thấy được nêu ra trong Kết luận điều tra (?).

Sau đơn tố cáo ngày 13/12/2021, ngày 23/2/2022 vừa qua, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên tiếp tục có "Đơn tố giác hành vi trốn thuế" gửi: Tổng cục thuế, Cục thuế TP.HCM và các cơ quan báo chí, với những nội dung nêu trên.

Trả lời PV Dân Việt qua điện thoại ngày 20/4, bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên khẳng định đã cung cấp các thông tin, chứng cứ về hành vi "làm giả" hồ sơ và "trốn thuế".

"Tôi không phải là tội phạm, tôi không trốn đi đâu hết, số điện thoại của tôi đã cung cấp cho điều tra viên, gọi bất cứ lúc nào, tôi sẳn sàng hợp tác... Tại sao cơ quan điều tra lại ghi nhận "không biết bà Nguyên ở đâu", nên không đối chất được với người liên quan.

Mặt khác, không chỉ tố cáo hành vi "làm giả hồ sơ" và 'trốn thuế", đơn tố cáo trong vụ án còn tố nhóm người liên quan môi giới mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp... Làm rõ hành vi này sẽ bật ra hành vi "làm giả" hồ sơ và "trốn thuế" trong vụ 4 thửa đất của Bùi Minh Hải.

Nhưng Cáo trạng lại bỏ qua, không điều tra xác minh việc môi giới mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng".

Bà Nguyên cũng cho biết từ hôm dừng phiên xét xử phiên tòa (14/4/2022) đến nay, chưa thấy cơ quan tố tụng liên lạc mời bà Nguyên lên làm việc. "Nếu họ mời, tôi sẳn sàng hợp tác để làm rõ những điểm chưa rõ ràng trong vụ án" - bà Nguyên nói.

Được biết trước khi mở phiên tòa xét xử vào ngày 12-14/4, vào ngày 5/1/2022, Thẩm phán Trần Đức Lê – Tòa án nhân dân quận 12 – đã ra Quyết định số 03/2022/HSST-QĐĐTBS, về việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại Quyết định số 03, đại diện Tòa án nhân dân quận 12 từng nêu vấn đề cần làm rõ:

"Tại bản kết luận điều tra bổ sung ngày 18/3/2021 của Cơ quan CSĐT – Công an quận 12 có nêu do bà Nguyễn Thị Quỳnh Nguyên đi khỏi địa phương nên không đối chất được.

Tuy nhiên, tại đơn tố cáo ngày 13/12/2021 bà Nguyên gửi Tòa án nhân dân quận 12, bà cho rằng Công an quận 12 kết luận do không biết nơi ở của bà là không đúng sự thật và theo đơn hiện nay, bà sinh sống tại phường 4, quận 11. Tòa án nhân dân quận 12 đề nghị Công an quận 12 làm điều tra rõ nội dung đơn tố cáo của bà Nguyên (kèm đơn)".