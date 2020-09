Vụ bạo hành bé gái 6 tuổi ở Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự nhân tình của người cha

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thị Nương (SN 1984, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội.

Trước đó, ngày 5/9, Công an thị xã Từ Sơn phối hợp phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã giải cứu thành công bé gái bị bố đẻ bạo hành và đưa cháu vào viện cứu chữa kịp thời.

Khoảng 8h ngày 5/9, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của bà Lê Thị Hương, 78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng về việc tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên, 47 tuổi, có tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội bà là Đặng Ngọc Anh, 6 tuổi (con gái của Kiên). Bà Hương gọi cửa nhưng Kiên không mở.

Công an Bắc Ninh đột nhập, giải cứu cháu bé.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn cùng chính quyền địa phương xuống hiện trường xác minh vụ việc. Tại hiện trường, tổ công tác xác định, Kiên đang giữ cháu Ngọc Anh trong nhà. Mặc dù tổ công tác thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên ngoan cố không hợp tác và khóa chặt các lớp cửa.

Xác định tính chất phức tạp của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát cơ động và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường lực lượng, phối hợp Công an thị xã Từ Sơn nhanh chóng triển khai phương án để giải cứu cháu bé an toàn.

Cháu bé bị bố đẻ và người tình của bố đánh gãy xương tay.

Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, khoảng hơn 18h cùng ngày, Công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện người tình của Kiên là Lê Thị Nương, 36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đang giữ cháu Ngọc Anh trên giường.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế Nương và giải cứu thành công cháu Ngọc Anh, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé vào viện cấp cứu.

Tiến hành khám xét nhà Kiên, lực lượng Công an thu giữ: khoảng 7,7g ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành cháu Ngọc Anh. Quá trình truy bắt đối tượng Kiên, cơ quan Công an thu 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và hơn 1kg ma túy tổng hợp.

Khẩu súng K59 lực lượng chức năng thu giữ.

Tại bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, theo kết luận của bác sỹ, khắp cơ thể cháu Ngọc Anh có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng; cánh tay phải gãy 1/3 giữa xương. Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập, bạo hành cháu Đặng Ngọc Anh nhiều ngày.



Theo kết quả điều tra, Kiên là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, nằm trong diện quản lý của cơ quan công an. Mẹ cháu Ngọc Anh đã mất nên cháu ở với bà ngoại tại tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 6 tháng trở lại đây, Kiên đón con gái về nuôi nhưng thường xuyên đánh đập khiến cháu luôn trong tình trạng hoảng loạn. Theo lời nan nhân, cháu đã nhiều lần bị bố và Lê Thị Nương dùng ống tuýp bằng sắt, ống nhựa và dây điện quật vào người trong nhiều ngày liền.

Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang truy bắt đối tượng Kiên, điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của cặp nhân tình này để xử lý nghiêm trước pháp luật.