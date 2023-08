Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can về 5 tội danh, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh An Giang.

Trong đó, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí bị khởi tố tội Nhận hối lộ; 6 cán bộ khác ở cơ quan này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Khai thác cát vượt trữ lượng được cấp phép

Kết quả điều tra xác định, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 (trụ sở tại Xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) do Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc; được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác tổng khối lượng 1.531.200 m3 cát để cung cấp cho 4 công trình:

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thanh tra Chính phủ đã công bố hàng loạt vi phạm trong quản lý, cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. (Ảnh minh hoạ)

Lợi dụng Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Lê Quang Bình đã chỉ đạo nhân viên và thuê các đối tượng liên quan tổ chức khai thác bước đầu xác định là 4.780.894 m3 cát, vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m3, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính đối với số cát khai thác vượt giấy phép này.

Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lời bất chính, Lê Quang Bình cùng đồng phạm dùng thủ đoạn thông qua các Công ty trung gian do mình thành lập, quản lý mua hóa đơn đầu vào khống hợp thức nguồn gốc cát. Số tiền thu được, Bình sử dụng chi cho một số cán bộ cơ quan chức năng trong đó chi cho Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở TNMT tỉnh An Giang.

Cấp loạt giấy phép khai thác khoáng sản sai quy định

Trước khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Nguyễn Việt Trí, hồi cuối tháng 7/2023, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra hàng loạt vi phạm của UBND tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh… trong công tác cấp phép, quản lý, thu thuế đối với hoạt động khai thác cát trên địa bàn.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến 31/12/2020, UBND tỉnh An Giang cấp 4 giấy phép thăm dò khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản là không đúng quy định.

Từ sau ngày 1/7/2011, UBND tỉnh An Giang thực hiện gia hạn đối với 15 giấy phép khai thác cát cấp trước ngày 1/7/2011 là không đúng quy định; Cấp 7 giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách Nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch họa, công trình hạ tầng giao thông và công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dụng Nông thôn mới là không đúng quy định.

UBND tỉnh An Giang không thu tiền cấp quyền khai thác cát đối với 2 trường hợp gia hạn khai thác cát là không đúng quy định với tổng số tiền cần thu nộp ngân sách là 2.616,999 triệu đồng; Xác định cấp quyền khai thác cát đối với 2 tổ chức theo giá cát san lấp trong khi quyết định phê duyệt trữ lượng cát trước đó là cát xây dụng là không đúng thực tế với tổng số tiền cần thu nộp là 25,475 triệu đồng.

Tỉnh An Giang chưa quy định giá tính tiền cấp quyền khai thác và thuế tài nguyên đối với bùn sét dẫn đến một số dự án khai thác cát có nạo vét bùn sét chưa xác định được tiền cấp quyền và thuế tài nguyên để thu nộp theo quy định; Chưa xác định và thu tiền thuê đất mặt nước đối với các tổ chức được cấp phép khai thác cát là không đúng quy định...

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, trách nhiệm đối với các hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Sở TNMT giai đoạn 2011-2020 và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Được biết, trên cơ sở kết luận thanh tra và những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, đầu tháng 8/2023, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện thu hồi nhiều giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp sai quy định.