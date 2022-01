Vụ bé gái 8 tuổi bị đánh tử vong: Bổ sung tội danh Giết người, "mẹ hờ" đối diện khung hình phạt cao nhất

Bố đẻ và "mẹ hờ" bị khởi tố bổ sung tội danh

Sáng 5/1, liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "Giết người" (Điều 123 Bộ luật hình sự), khởi tố vụ án tội "Che giấu tội phạm" (Điều 389 Bộ luật hình sự).



Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) bị khởi tố bổ sung tội đanh. Ảnh: FBNV

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) để điều tra về các hành vi phạm tội giết người, hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Cụ thể, Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố, điều tra hai tội "Hành hạ người khác" và Giết người; Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố, điều tra hai tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Hình phạt nào cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của các bị can đã xâm phạm đến quyền được sống là quyền cao quý nhất của con người, quyền sống của trẻ em nói riêng nên cần thiết phải được xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật.

Xét hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng vũ lực tác động vào các vùng trọng yếu trên cơ thể cháu bé là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong (do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương, tụ máu, não phù) nên khởi tố bổ sung đối tượng này tội Giết người là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của người bố là vô cảm, lạnh lùng, tàn ác khi tạo điều kiện để cho đối tượng đánh chết con đẻ mình, sau đó tiêu hủy chứng cứ, che giấu hành vi phạm tội nên cũng cần thiết phải xử lý nghiêm minh.

Theo luật sư Thơm, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng đã rất tàn ác, coi thường tính mạng con người, bất chấp đạo lý, gây phẫn nỗ trong dư luận xã hội nên cần thiết phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bạo lực, xâm hại trẻ em trong tình hình hiện nay.

Như vậy với 2 tội danh bị khởi tố là tội Hành hạ người khác và Giết người, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất tù chung thân hoặc tử hình.

Trong khi đó, luật sư Trương Quốc Hòe cho biết, Nguyễn Kim Trung Thái bị khởi tố, điều tra hai tội hành hạ người khác và Che giấu tội phạm. Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, tội Hành hạ người khác có mức phạt cao nhất là 3 năm, tội Che giấu tội phạm có mức phạt cao nhất là 5 năm.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị khởi tố, điều tra hai tội "Hành hạ người khác" và Giết người. Ảnh: CACC

Như vậy với hai tội danh bị khởi tố, Nguyễn Kim Trung Thái phải đối mặt với mức phạt như đã phân tích ở trên.

Trước đó, ngày 22/12/2021, Công an phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A. (sinh năm 2013) tử vong tại bệnh viện. CQCSĐT Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

Ngày 31/12/2021, CQCSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Ngày 01/01/2022, CQCSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu, công an xác định quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi... Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A.

Trong khoảng thời gian từ 14 đến 18 giờ ngày 22/12/2021, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A. tử vong. Thái biết Trang có đánh cháu A. nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.