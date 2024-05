Vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe vì bị bỏ quên: "Sự tắc trách, vô trách nhiệm của người lớn là tội ác"

Theo báo cáo của Công an TP.Thái Bình, vào khoảng 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L. và cô giáo P.Q.A. có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có bé T.G.H. (5 tuổi), trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

Đến 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường, đồng thời tìm kiếm cháu H. và phát hiện cháu H. vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng cháu H đã tử vong.

Tối 29/5, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã làm việc với Công an tỉnh, Công an TP.Thái Bình và UBND TP.Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.