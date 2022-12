Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Cựu đại tá Bộ đội Biên phòng Kiên Giang được giảm án

Nói lời sau cùng, các cựu tướng, tá quân đội trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu đều mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Trung Đức

Cụ thể, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương nhận định, đối với kháng cáo của các bị cáo Lê Văn Minh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (sơ thẩm phạt 15 năm tù), Nguyễn Văn Hùng – cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh (sơ thẩm phạt 16 năm tù), Lê Xuân Thanh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (sơ thẩm phạt 12 năm tù), Phạm Văn Trên - cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh (sơ thẩm phạt 10 năm tù), Nguyễn Thanh Lâm – cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng (11 năm tù), tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm, không có ý kiến về tội danh. Hội đồng xét xử thấy, đủ cơ sở xác định tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo trên về tội “Nhận hối lộ” là có căn cứ, đúng pháp luật; cấp sơ thẩm đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ở phiên phúc thẩm, các bị cáo cung cấp thêm nhiều tài liệu, nhưng không đủ làm thay đổi đáng kể lý do để xin kháng cáo.

Với bị cáo Nguyễn Thế Anh, bị cáo đã thay đổi kháng cáo, không kêu oan, thừa nhận có tội nhưng không phải nhận hối lộ mà cho rằng là tội danh khác. Ở phiên xét xử phúc thẩm này, bị cáo Nguyễn Thế Anh khai báo thành khẩn về việc nhận tiền của Phan Thanh Hữu (“trùm” buôn lậu) từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020 với 30.000 USD mỗi tháng, sau đó là 10.000-15.000 USD mỗi tháng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, bị cáo Nguyễn Thế Anh nhận từ đối tượng “trùm” buôn lậu 380.000 USD và 500 triệu đồng để bảo kê cho đường dây buôn lậu. Khi Phan Thanh Hữu bị bắt, bị cáo là cựu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đưa tiền cho Nguyễn Văn An (em họ) và tạo điều kiện cho em họ trốn sang Lào. Đây là việc tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Ngoài ra, ở phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế Anh nộp thêm tiền khắc phục hậu quả; khai nhận rõ hành vi vi phạm nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Từ đó, Hội đồng xét xử có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của Nguyễn Thế Anh. Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng ghi nhận sự thành khẩn của bị cáo Phạm Hồ Hải – cựu Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ.

Từ các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định, bác kháng cáo của bị cáo Minh, Thanh và 4 bị cáo khác (Lâm, Trên, Hùng, An) với lý do không có tình tiết mới đủ để làm căn cứ xem xét tại phiên phúc thẩm, y án sơ thẩm. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh, tuyên phạt Nguyễn Thế Anh 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 2 năm tù về tội “Tổ chức trốn đi nước ngoài trái phép”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo chấp hành 22 năm tù. Tòa cũng chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Phạm Hồ Hải và Lê Văn Phương - cựu Phó phòng Cảnh sát giao thông Công an Trà Vinh. Theo đó, bị cáo Hải được giảm còn 4 năm tù, bị cáo Phương được giảm còn 3 năm tù.

Tất thảy đều thừa nhận sai phạm khi nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 29/12, Tòa án Quân sự Trung ương bước sang ngày làm việc thứ 3 trong phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của các bị cáo là các cựu Thiếu tướng, cựu đại tá cùng nhiều người khác ở vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu.

Vụ án có 9 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm, gồm: Lê Văn Minh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Lê Xuân Thanh – cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Nguyễn Thanh Lâm – cựu Trung tá, cựu Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng; Phạm Văn Trên - cựu đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Văn Hùng – cựu Thượng tá, cựu Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thế Anh – cựu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn An – (SN 1989, Thanh Hóa, em họ Nguyễn Thế Anh); Phạm Hồ Hải – cựu Trưởng địa diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh; Lê Văn Phương - cựu Phó phòng Cánh sát giao thông Công an Trà Vinh.

Án sơ thẩm tuyên phạt nhóm các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ" như sau:

Lê Văn Minh 15 năm tù; Lê Xuân Thanh 12 năm tù; Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù; Phạm Văn Trên 10 năm tù; Nguyễn Văn Hùng 16 năm tù; Nguyễn Văn An 15 năm tù; Phạm Hồ Hải 3 năm 6 tháng tù; Lê Văn Phương 3 năm 6 tháng tù.

Nói lời sau cùng, các cựu tướng, tá quân đội trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu đều mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: Trung Đức

Với Nguyễn Thế Anh, tòa sơ thẩm phạt tù chung thân về tội "Nhận hối lộ" và 2 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép", tổng hợp tù chung thân.

Trước khi bước vào nghị án và tuyên án vào chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã cho các bị cáo nói lời sau cùng.

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh nói bản thân đã thừa nhận hành vi tại phiên tòa phúc thẩm, ông cũng khai báo rất thành khẩn khi được nói lời sau cùng. Ông Nguyễn Thế Anh gửi lời xin lỗi đến lực lượng Bộ đội Biên phòng vì đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng.

Bị cáo này nói đang mang thương tích, có nhiều đóng góp cho lực lượng, mong Hội đồng xét xử xem xét công tâm để được hưởng mức án nhẹ nhất.

Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh thì trình bày rất ân hận, "nỗi ân hận đến tột cùng chắc chắn không bao giờ xóa hết được". Theo bị cáo Minh, ông ta thấy được sự khoan hồng của tòa sơ thẩm, tuy nhiên mức án 15 năm là quá nặng nề. Ông Minh cũng gửi lời xin lỗi lực lượng Cảnh sát biển, người thân, bạn bè.

Một cựu Thiếu tướng khác là bị cáo Lê Xuân Thanh cũng thừa nhận sai phạm khi nói lời sau cùng. Vị cựu Thiếu tướng này mong được giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm.

Các bị cáo còn lại cũng đều mong muốn Hội đồng xét xử đánh giá hồ sơ, chứng cứ, tài liệu để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.