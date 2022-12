Ngày 29/12, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an huyện Đoan Hùng vừa bắt quả tang vụ 2 vụ mua bán trái phép.



Cụ thể, ngày 21/12, Công an huyện Đoan Hùng đã bắt quả tang Kiều Anh Tiến (SN 1971, trú tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng; kết quả giám định có khối lượng 4,079 gram heroin.

Phú Thọ bắt quả tang 2 vụ mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trong 1 ngày. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua đấu tranh, Tiến khai nhận, số ma túy trên, Tiến mua của Vũ Thị Hải (SN 1975, trú tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) với mục đích bán cho người khác kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đoan Hùng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Thị Hải. Quá trình khám xét, Hải tự giác giao nộp số tiền 5,6 triệu đồng, là tiền Hải thu về sau khi bán ma túy cho Tiến.

Cũng trong ngày 21/12, Công an huyện Đoan Hùng còn bắt giữ Nguyễn Văn Cảo (SN 1967, trú tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng) có hành vi tàng trữ 14 gói ma túy, khối lượng 23,864 gram heroin.

Cơ quan Công an huyện Đoan Hùng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cảo, ra quyết định tạm giữ đối với Kiều Anh Tiến và Vũ Thị Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.