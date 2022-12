Khởi tố nam thanh niên làm nữ sinh lớp 11 mang thai

Chiều 29/12, UBND huyện Đức Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT huyện này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị hại là cháu L.T.N.T (sinh ngày 2/11/2006, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa), nguyên học sinh lớp 11 của một trường THPT tại thị trấn Đức Hòa.

Cháu L.T.N.T (sinh ngày 2/11/2006), ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, ngày 5/10, anh Lương Ngọc Quang (43 tuổi), ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông đã gửi đơn đến Công an huyện Đức Hòa tố cáo Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi), ngụ thị trấn Đức Hòa "quan hệ" với con anh dẫn đến mang thai.

Anh cho biết, con gái anh bỏ học, đi theo Thuận nhiều ngày. Sau đó, gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) giám định, phát hiện bào thai đã 21 tuần tuổi.

Cơ quan CSĐT huyện Đức Hòa đã đưa cháu T giám định pháp y về tình dục. Ngày 19/11, cơ quan này đã nhận được kết luận cháu T mang thai.

Theo Công an huyện Đức Hòa, lý do chậm khởi tố là do chờ kết quả giám định pháp y.