Vụ buôn lậu xăng dầu: Cựu đại tá nói "trùm" buôn lậu tự nguyện đưa tiền

"Trùm" buôn lậu tự nguyện đưa tiền cho cựu đại tá quân đội?

Theo cơ quan truy tố, do quen biết Nguyễn Thế Anh từ trước, khoảng 9/2019, khi Phan Thanh Hữu (SN 1957, Bình Thạnh, TP.HCM, "trùm" buôn lậu) cấu kết với một số đối tượng buôn lậu xăng dầu, Hữu nhờ Nguyễn Thế Anh giúp đỡ và được Anh đồng ý.

Lúc này Anh là Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, biệt phái sang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020, mỗi tháng Hữu chi cho Anh số tiền 30 nghìn đô la Mỹ và 100 triệu đồng. Đến đầu năm 2020, Hữu có ý định vận chuyển xăng nhập lậu tiêu thụ trong nội địa nên đã gặp Anh ở TP.HCM. Hữu đặt vấn đề vận chuyển xăng nhập lậu về tiêu thụ trong nước, nhờ Anh giúp đỡ và được Anh đồng ý.

Theo đó, Hữu phải chi cho Anh và một số lực lượng khác với tổng số tiền mỗi tháng 60 nghìn đô la Mỹ và 950 triệu đồng, Anh được hưởng 30 nghìn đô la Mỹ. Từ tháng 3/2020 đến 8/2020, mỗi tháng Hữu chi số tiền trên.

Hội đồng xét xử phúc thẩm chiều nay dành thời gian để xét hỏi, làm rõ hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Thế Anh. Ảnh: Trung Đức

Tháng 8/2020, Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ 9/2020 đến 1/2021, mỗi tháng Hữu chỉ chi cho Anh 10 nghìn đô la Mỹ. Tổng số tiền Hữu đã chi để hối lộ từ tháng 10/2019 đến 1/2021 là 560 nghìn đô la Mỹ và 6,2 tỷ đồng.

Trong quá trình đó, Anh không nhận tiền từ Hữu mà giao cho Nguyễn Văn An (em họ Nguyễn Thế Anh) nhận, khi nào Anh về TP.HCM thì lấy tiền. Khoảng ngày 15 hàng tháng, Hữu chủ động gọi điện cho An hoặc An gọi cho Hữu để gặp lấy tiền. Địa điểm giao nhận tiền là trước cửa nhà Hữu ở quận Bình Thạnh TP.HCM.

Tại tòa chiều nay, khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Thế Anh cho biết Hữu từ năm 2020, tuy nhiên Hữu lại có lời khai quen biết Anh từ năm 2011. Trước diễn biến này, vị cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nói việc Hữu khai như thế là việc của ông Hữu, ông Hữu có lời khai về Anh nhưng không có lời khai nào giống lời khai nào.

"Nếu Hữu biết và thân từ năm 2011 đến nay thì không có chuyện Hữu nhận diện bị cáo sai. Bị cáo bị sẹo bên phải, Hữu khai bên trái" – bị cáo Nguyễn Thế Anh trình bày.

Về hành vi nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, bị cáo Anh nói là cán bộ mà có nhận quà bằng tiền từ An do Hữu gửi là đã có tội rồi. Nhưng theo Anh, quy kết cho bị cáo này là nhận hối lộ, theo nhận thức của người này là chưa phù hợp.

Về số tiền đã nhận của Phan Thanh Hữu thông qua người em họ, Nguyễn Thế Anh khai không nhớ rõ bao nhiêu lần, tiền thì nói là 120 nghìn đô la Mỹ.

Trả lời Hội đồng xét xử về việc trước đây Nguyễn Thế Anh từng có lời khai khác, rằng nhận 240 nghìn đô la Mỹ, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh khai thời gian ban đầu có khai nhận số tiền đó nhưng số liệu đó không chính xác.

Cựu đại tá quân đội Nguyễn Thế Anh nói không đòi hỏi "trùm" buôn lậu phải đưa tiền mà họ tự nguyện đưa. Ảnh: Trung Đức

Lý do được bị cáo này giải thích rằng thời điểm khai vậy là có nhiều lý do tác động. "Bị cáo xin khai thật là số liệu không chính xác" – Nguyễn Thế Anh nói trước tòa.

Trình bày về việc nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, bị cáo Anh nói không phải tự nhận của Hữu, đây là do An đưa lại, nói là anh Hữu gửi quà cho mình.

Nguyễn Thế Anh cũng nói không có thỏa thuận nào với Hữu về số tiền, không có đòi Hữu phải đưa tiền cho bị cáo. Việc Hữu đưa tiền cho Anh qua An là tự nguyện của Hữu.

Cựu đại tá nhận tiền vào ngày 15 hàng tháng?

Tại phiên tòa hôm nay, Phan Thanh Hữu được triệu tập với tư cách là người làm chứng. Được yêu cầu bước lên bục xét hỏi, Hữu khai không nhớ cụ thể việc chi tiền cho Anh thế nào, nhưng nhớ trong khoảng từ tháng 9/2019 đến khi bị bắt là năm 2021.

Tại tòa, ông Hữu khai tháng nào cũng chi tiền cho Anh đầy đủ. Riêng với bị cáo Anh chi vào ngày 15 hàng tháng.

"Ngày 13 An gọi. Ngày 14 tôi hẹn An thì tầm 10 đến 11 giờ ngày 15 tôi giao tiền" – người làm chứng Phan Thanh Hữu nói.

Ông Hữu cũng cho biết, giao tiền cho An để nhận giùm cho Anh và không chắc việc An có đưa cho Anh hay không. Với Nguyễn Văn An, người này khai lúc Hữu gửi quà cho bị cáo Nguyễn Thế Anh thì không biết Hữu là ai, chỉ đi nhận tiền về cho anh họ.

"Trùm" buôn lậu Phan Thanh Hữu nói ngày 15 hàng tháng sẽ chi tiền cho Nguyễn Thế Anh qua em họ của Anh. Trong ảnh là Hữu trong phiên tòa tại Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

An khai không nhớ nhận bao nhiêu lần, mỗi lần nhận xong về đưa cho anh họ chứ không biết trong đó có bao nhiêu tiền.

Tại tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn An phủ nhận những lời khai ở giai đoạn tháng 5/2021, cho rằng lúc đó khai không đúng. Thậm chí, An còn nói bị điều tra viên ép cung, mớm cung.

Tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thế Anh, vị đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương khuyên bị cáo Thế Anh dám làm dám chịu, nếu thực sự không có tội thì chối đến cùng, nếu có thì phải nhận.

"Tôi chỉ nhắc, nếu thành khẩn khai báo thì sẽ được xem xét giảm nhẹ, đây là quy định của pháp luật" – vị đại diện Viện Kiểm sát nói.

"Bị cáo đã đang dám làm dám chịu… Ngay khi bị bắt đã thành khẩn ngay từ đầu, có những lý do bị cáo phản cung. Giờ bị cáo nhận thấy có tội, nhưng việc bảo nhận tiền của Hữu, biết Hữu trước 2019, bị cáo hoàn toàn không biết, không gặp Hữu" – bị cáo Nguyễn Thế Anh trả lời.

"Số tiền lớn như vậy bị cáo không bao giờ có" - Nguyễn Thế Anh một lần nữa khai không nhận số tiền của Phan Thanh Hữu lớn như quy kết.

Tòa tiếp tục xét hỏi những người liên quan, người làm chứng để làm rõ hành vi của các bị cáo.