Ngày 14/8, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ tại huyện này do liên quan đến vụ cấp "sổ đỏ" sai quy định ở huyện Lâm Hà. Trong số 4 người bị khởi tố có 3 người bị bắt tạm giam, 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Người dân xếp hàng dài trước bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Lâm Hà. Ảnh: PV

Cụ thể, những người bị khởi tố gồm: Lê Đình Hoàng (38 tuổi, nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà); Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà); Nguyễn Văn Lộc (57 tuổi, công chức địa chính xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) và Vũ Văn Nghi (53 tuổi, cán bộ đo đạc thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà).

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Lâm Hà, Lê Đình Hoàng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng và hộ ông Khúc Văn Phượng (ngụ tại thôn 1, xã Gia Lâm).

Điều tra mở rộng, Công an huyện Lâm Hà cũng xác định 2 bị can Nghi và Lộc có dấu hiệu cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp "sổ đỏ" cho hai hộ gia đình trên. Trong quá trình làm việc, bị can Nghi không mời các hộ giáp ranh trong quá trình thực hiện việc đo đạc đối với các diện tích đất của hộ bà Hồng và ông Phượng, dẫn đến các chữ ký hộ giáp ranh bị giả mạo xác nhận: “Thửa đất không vào đất giao khoán và rừng trồng xã Gia Lâm” đối với 2 diện tích đất trên, dẫn đến các sai phạm trong hồ sơ cấp "sổ đỏ".

Trong khi đó, bị can Lộc đã không trực tiếp đi đo đạc bản đồ, không kiểm tra xác minh nguồn gốc đất trên thực tế, không kiểm tra quy hoạch sử dụng đất mà vẫn xác nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ ông Phượng và bà Hồng.

Nhiều người dân muốn nộp hồ sơ để làm "sổ đỏ" tại huyện Lâm Hà phải chờ từ 3 giờ sáng. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Thị Hằng, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không đi trực tiếp hiện trường, không đối chiếu bản đồ giao khoán trồng rừng theo quy định dẫn đến việc xác nhận ranh giới diện tích đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Khúc Văn Phượng trùng vào đất giao khoán rừng theo NĐ135/NĐ-CP do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Cũng tại huyện Lâm Hà, trước đó UBND huyện Lâm Hà đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về việc kiến nghị điều chuyển ông Trần Văn Nghĩa - Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đến một cơ quan, đơn vị hoặc một địa phương khác để công tác.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Nghĩa đã ký hồ sơ nhưng cho chậm phát hành 8/8 hồ sơ (từ 10 đến 41 ngày) theo quy định. Ngoài ra, tại phiếu kiểm soát theo dõi và luân chuyển hồ sơ, các hồ sơ đều được ký và ghi ngày tháng trước nhiều ngày so với ngày phát hành hồ sơ. Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, dẫn đến dư luận không tốt và chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng.

Ngay khi phát hiện hồ sơ chậm, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã chỉ đạo ông Nghĩa cùng những cán bộ, nhân viên liên quan giải trình, nguyên nhân, trách nhiệm và động cơ để hồ sơ trễ hạn nhưng không phát hành trả kết quả cho người dân.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.