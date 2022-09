Vụ chém đứt lìa 2 tay vợ: Tạm giữ hình sự người chồng

Chồng chém đứt lìa 2 tay vợ

Sáng 15/9, liên quan đến vụ vợ (tên T) bị chồng chém đứt lìa 2 tay tại Tam An, Long Thành (Đồng Nai), tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu cho chị T.

Nạn nhân bị chồng chém đứt lìa 2 tay được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Tuy nhiên, do vết thương chị T quá nặng nên sau khi cấp cứu ban đầu, nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục cấp cứu, phẫu thuật.

Cũng trong diễn tiến của sự việc, Công an huyện Long Thành cho hay đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Hiện chồng nạn nhân T đã đến cơ quan công an đầu thú và công an đang tạm giữ hình sự đối tượng này.

Theo các nhân chứng cho biết, thời gian gần đây vợ chồng chị T thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã.

Nhiều người cho rằng mọi chuyện bộc phát từ chuyện tình cảm, ghen tuông. Trong lúc nóng giận, chồng chị T đã dùng dao chém đứt 2 cánh tay chị T.

Sau khi chém đứt 2 cánh tay vợ, đối tượng này đã gọi cho người thân đưa vợ đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Riêng chị T nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được xác minh, điều tra.