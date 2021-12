Vụ Công ty Việt Á "thổi" giá kit xét nghiệm có đưa vào báo cáo gửi Quốc hội tại kỳ họp bất thường?

Chiều 30/11, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.



Tại buổi họp báo, báo chí có đặt vấn đề là một ĐBQH, có đánh giá và rút kinh nghiệm gì từ vụ Công ty Việt Á?

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Ban cán sự Đảng Chính phủ cùng với Đảng đoàn Quốc hội đã họp để thống nhất các nội dung báo cáo tại kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường (ảnh Tr.T).

"Đảng đoàn Quốc hội đã đề nghị và Ban cán sự Đảng Chính phủ đã thống nhất sẽ bổ sung báo cáo về biến chủng omicron và các giải pháp trong thời gian tới.

Đồng thời có báo liên quan tới việc sử dụng ngân sách trong việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có việc như phóng viên đã nêu (vụ Công ty Việt Á -PV", Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết.

Vẫn theo ông Bùi Văn Cường, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đang trong quá trình điều tra nên không thể nói, không thể cung cấp thông tin. "Tuy nhiên xoay quanh câu chuyện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế sẽ có báo cáo, tất nhiên báo cáo dừng ở những vụ việc cụ thể để rồi khái quát tình hình như thế nào và đưa ra giải pháp", ông Bùi Văn Cường nói.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, chiều 28/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03 -Bộ Công an) cho biết: "Nhiệm vụ của cơ quan điều tra là phải làm rõ, điều tra triệt để mọi góc cạnh liên quan đến vụ án, làm rõ đến đâu chúng tôi sẽ thông tin đến đó. Quan điểm của lãnh đạo Bộ Công an là xử lý nghiêm, không có vùng cấm", đại diện C03 khẳng định.

Liên quan đến sai phạm xảy ra ở Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan, hiện C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 người, trong đó có Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; Phạm Duy Tuyến, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương…

Bên cạnh đó, vừa qua C03 đã làm việc với một số lãnh đạo và cán bộ của CDC các địa phương có liên quan đến việc mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á.