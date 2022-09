Lời khai đối tượng cướp ngân hàng

Đến hơn 10 giờ ngày 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đưa đối tượng Lê Huy Dũng (34 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) về trụ sở công an để lấy lời khai. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho hay, số tiền Dũng cướp từ ngân hàng là gần 1 tỷ đồng.

Đối tượng Dũng. Ảnh công an cung cấp

Quá trình bắt giữ đối tượng, công an thu giữ một số tiền nhưng hiện trong quá trình điều tra nên chưa công bố con số cụ thể. Theo đó, Dũng bị bắt vào 0 giờ 25 phút hôm nay khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành.

Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời khai vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật tại nhiều vị trí. Công an cũng đã đưa Dũng đến các địa điểm cất giấu và thu được súng Rulo, tiền, xe máy. Tại cơ quan công an Dũng khai do nợ nần, túng quẫn và bài bạc nên đã lên phương án cướp ngân hàng. Để thực hiện vụ cướp, Dũng lên mạng đặt mua súng, đạn.

Dũng đã đi đến ngân hàng Vietcombank ở cổng KCN Tam Phước, phường Tam Phước (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tìm hiểu, nghiên cứu rồi lên phương án thực hiện cướp.

Chiều 8/9, Dũng mặc quần áo đen đến cổng KCN Tam Phước để quan sát.

Dũng đã xịt sơn đen kín biển số xe, để xe máy bên lề đường ở Quốc lộ 51 phía đối diện ngân hàng. Sau đó Dũng đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đi vào ngân hàng rồi cướp tiền và tẩu thoát.

Clip hiện trường vụ cướp

Như tin đã đưa, trước đó khoảng 14 giờ 30 ngày 8/9, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank (tổ 1, khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước). Thời điểm này, trong phòng giao dịch có khoảng 20 người bao gồm khách hàng và nhân viên.

Sau một lúc ngồi quan sát, đối tượng đã lao tới quầy giao dịch số 5 giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng vào một nhân viên ngân hàng uy hiếp, buộc người này đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, tên cướp nhét vào túi ni lông màu đen rồi nhanh chân chạy khỏi phòng giao dịch, băng qua Quốc lộ 51 lấy xe máy màu đỏ dựng ở lề đường rồi tăng tốc bỏ trốn về hướng huyện Long Thành.

Đối tượng Dũng bị đưa về cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tung các lực lượng nghiệp vụ truy bắt cướp. Hiện, công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.