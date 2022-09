TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Cướp ngân hàng ở Đồng Nai; bắt quả tang mua bán dâm tại công viên

Đối tượng bịt mặt, mang súng vào cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cướp vừa xảy ra tại Ngân hàng V. ở phường Tam Phước, TP.Biên Hòa.

Hình ảnh đối tượng cướp ngân hàng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm này, tại ngân hàng đang có nhiều người dân ra vào giao dịch. Bất ngờ đối tượng bịt mặt, mặc đồ đen, đội nón bảo hiểm đen, xông thẳng vào ngân hàng, trên tay cầm theo súng.

Clip đối tượng cướp ngân hàng tháo chạy.

Các nhân chứng cho biết, đối tượng này đã lao lại quầy giao dịch số 5 và dí súng vào thẳng đầu nam nhân viên yêu cầu đưa tiền. Sợ hãi, nam nhân viên đã lấy nhiều cục tiền giao cho tên cướp.

Sau đó, tên cướp mở bọc đen lần lượt bỏ tiền vào rồi nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Khi thoát ra khỏi ngân hàng, đối tượng này chạy ngược ra hướng QL51.

Lúc này do đối tượng có súng, nhiều người, cả bảo vệ đã cố gắng đuổi theo nhưng không dám tiếp cận. Khi thoát khỏi đám đông, đối tượng đã leo lên chiếc xe máy dựng sẵn ở bãi đất trống sát QL51 rồi lên xe phóng thẳng.

Một nguồn tin của Dân Việt cho biết, số tiền bị cướp lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi vụ cướp táo tợn xảy ra, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Công an đã tới hiện trường để xác minh, điều tra vụ cướp ngân hàng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Khắc Đ., ngụ Đồng Nai cho biết: "Tên cướp độ tuổi khoảng 30, thân hình mảnh khảnh và trùm kín từ đầu đến chân. Đáng nói, tên cướp này chỉ đi một mình, chiếc xe máy cũ kỹ và không có biển số xe. Lúc đó mọi người cố gắng bám theo, có người dùng ghế ném vào đối tượng nhưng đối tượng có súng, liên tục đưa súng ra đe doạ nên không ai dám đến gần".

Truy quét các tụ điểm mại dâm cộng đồng, bắt quả tang mua bán dâm tại công viên

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/9, theo tin từ Công an TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), lực lượng của đơn vị vừa ra quân truy quét các tụ điểm mại dâm cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Công an TP.Huế ra quân quét xóa các tụ điểm mại dâm cộng đồng trên địa bàn thành phố. Ảnh: CA

Cụ thể, vào đêm 6/9, Công an TP.Huế huy động lực lượng ra quân để quét xóa các tụ điểm mại dâm công cộng trên địa bàn với sự tham gia của các lực lượng của Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Vĩnh Ninh, Công an phường Thuận Hoà.

Công an đưa các đối tượng nữ nghi vấn bán dâm về trụ sở công an làm việc. Ảnh: CA

Địa điểm lực lượng công an ra quân quét xóa là các tụ điểm gái mại dâm hoạt động ở các tuyến đường Ngô Quyền, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ, Lê Duẩn và một số nhà nghỉ trên địa bàn. Qua đó công an đã phát hiện, triệu tập 18 đối tượng nữ nghi vấn bán dâm về trụ sở công an làm việc.

Các đối tượng nữ nghi vấn mua bán dâm tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Đặc biệt, qua quá trình quét xóa các tụ điểm mại dâm, cơ quan công an đã kiểm tra, bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ G.Đ (phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) và 2 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm tại khu vực công viên Bến Me (đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, TP.Huế).

Hiện Công an TP.Huế đang phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục cũng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định.

Phạt tù cô gái tống tiền người tình hơn 13,5 tỷ đồng bằng “clip nhạy cảm”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/9, Đoàn Phương Anh (SN 1988, ở Long Biên, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm và phạt 9 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Bị hại trong vụ án là anh Trần Cường, giám đốc một doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 10/2017, Phương Anh có quan hệ tình cảm với anh Cường và vị giám đốc sau đó ly hôn, đến ở cùng người tình tại một chung cư cao cấp.

Đoàn Phương Anh - bị cáo tống tiền người tình hơn 13,5 tỷ đồng bằng "clip nhạy cảm" - tại tòa, ngày 8/9. Ảnh: Bạch Huy Thanh

Thời gian này, Cường, Phương Anh và một số người đàn ông khác "có quan hệ tình dục không lành mạnh; quan hệ tập thể với nhau", cáo trạng nêu.

Sau đó, giữa 2 người có mâu thuẫn nên tháng 2/2021, anh Cường chia tay người tình. Phương Anh tìm cách níu giữ nhưng bất thành nên yêu cầu vị giám đốc phải "bồi thường tinh thần, thể chất".

Ngày 19/2/2021, Phương Anh cùng anh Cường lập biên bản thỏa thuận thể hiện người đàn ông này phải mua cho cô ta một căn hộ trong Times City trị giá khoảng 5 tỷ đồng, mở cửa hàng thời trang trị giá 1 tỷ đồng và lập sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng.

Trong năm 2021, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn do Covid-19 nên anh Cường chưa thể thực hiện bản thỏa thuận và sau đó cắt liên lạc với Phương Anh.

Đầu tháng 5/2021, vợ của một người từng quan hệ tình dục tập thể với Phương Anh và Cường phát hiện trong điện thoại của chồng lưu nhiều hình ảnh, tin nhắn về những lần "thác loạn". Người phụ nữ đã gửi những nội dung này, gồm nhiều ảnh nhạy cảm của Cường cho Phương Anh.

Có những hình ảnh này, Phương Anh gửi cho anh Cường nhằm uy hiếp, buộc nạn nhân liên lạc lại và hứa "bồi thường" hơn 750 triệu đồng. Tuy nhiên, vị giám đốc sau đó không chuyển tiền và tiếp tục cắt liên lạc.

Tháng 10/2021, Phương Anh do không thấy "tình cũ" chuyển tiền nên đưa đề nghị mới, buộc Cường phải đưa cho cô ta hơn 13,5 tỷ đồng thay cho việc mua nhà và mở cửa hàng như thỏa thuận trước. Phương Anh có lần tạo áp lực cho bị hại bằng cách đe dọa gọi "1.000 cuộc một ngày".

Sau nhiều lần bị uy hiếp, ngày 2/11/2021, anh Cường cùng Phương Anh đến chi nhánh một ngân hàng ở quận Hai Bà Trưng để chuyển 400 triệu đồng. Tại đây, Phương Anh bị cảnh sát bắt quả tang khi nhận tiền, đưa về trụ sở.

Cơ quan điều tra cho hay đã thu giữ 111 trang giấy A4 có nội dung tin nhắn Zalo thể hiện việc Phương Anh gửi các thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm của anh Trần Cường cho nhiều người.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng hành vi chụp lại những hình ảnh nhạy cảm và chuyển những hình ảnh nhạy cảm này cho người khác của Đoàn Phương Anh "không nhằm mục đích truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" nên không xử lý hành vi này.

Bắt đối tượng cho thuốc trừ cỏ vào đầu nguồn nước để đầu độc bốn gia đình cùng thôn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Tài Chu (sinh năm 1970) ở huyện Văn Bàn để điều tra về tội "Giết người".

Đặng Tại Chu mô phỏng lại việc chôn thuốc độc vào nguồn nước. Ảnh: CACC.

Theo cảnh sát, do có mâu thuẫn với bốn gia đình cùng thôn nên khoảng 9h ngày 12/6/2022, Đặng Tài Chu lấy thuốc trừ cỏ cho vào các chai nhựa, men theo đường mòn đi lên khu vực khe dẫn nước sinh hoạt.

Sau khi xác định vị trí đầu ống dẫn nước của từng gia đình, Chu đã vùi vào mỗi đầu ống dẫn nước một chai trừ cỏ nhằm đầu độc, trả thù. Đối tượng sau đó về nhà chờ đợi kết quả.

Một ngày sau, gia đình nạn nhân Phùng Kim Phúc có hai cháu nhỏ và vợ bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… Ông Phúc kiểm tra nguồn nước và phát hiện ở đường ống nhà mình cùng ba hộ dân khác đều có chai nhựa bị vùi.

Nạn nhân nghi ngờ nên cầm chai nhựa đến công an trình báo. Trong sự việc, không có ai bị tử vong. Sau khi điều tra cơ quan công an đã xác định Đặng Tài Chu là thủ phạm và khởi tố đối tượng để điều tra về tội giết người.

Khởi tố "nữ quái" lập doanh nghiệp để lừa đảo hơn 10.000 người

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/9, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số nạn nhân lên đến hơn 1.000 người.

Lại Thị Ngọc Trang - đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Việt Hùng

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo chị T, vào ngày 15/3/2022, trong lúc chị đang buôn bán tại cửa hàng ở đường Quang Trung, tổ dân phố 7, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà thì có 1 đối tượng gọi điện tự xưng là nhân viên Ngân hàng BIDV giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tin lời, chị T ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng.

Công an lấy lời khai các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Việt Hùng

Sau đó, đối tượng tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần yêu cầu chị T chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay, như phí bảo hiểm, phí nâng hạng tín dụng, phí mở tài khoản… Đối tượng bảo nếu chị T không chuyển tiền sẽ không lấy được khoản vay. Tổng số tiền chị T đã chuyển khoản cho đối tượng là gần 43 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, Công an thị xã Hương Trà xác định đối tượng gọi điện cho chị T đang ở TP.HCM nên lực lượng của đơn vị đã vào TP.HCM phối hợp với lực lượng công an tại đây để phá án. Cơ quan công an xác định đối tượng lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng ở số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện có một nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T là Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002, cùng trú tại phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM), trong đó Trang là đối tượng cầm đầu.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập công ty mang tên Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh, sau đó mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của doanh nghiệp này là mua mỗi thông tin của các khách hàng có giá từ 3.000 đến 10.000 đồng, sau đó phân công nhân viên giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp. Nếu khách hàng đồng ý vay thì các đối tượng yêu cầu khách hàng chụp ảnh giấy tờ tùy thân và hộ khẩu chuyển vào Zalo để làm hồ sơ xét duyệt.

Tang vật vụ án. Ảnh: Việt Hùng

Sau đó, các đối tượng gọi lại và thông báo cho khách hàng là hồ sơ đã được duyệt, yêu cầu khách hàng đóng tiền bảo hiểm khoản vay, giải thích khách hàng sẽ được hoàn trả lại tiền khi giải ngân. Vài ngày sau đó, các đối tượng gọi lại thông báo chuẩn bị giải ngân, đề nghị nộp trước tiền trả góp tháng thứ nhất. Nhiều trường hợp chúng gọi lại thông báo hồ sơ trục trặc, yêu cầu khách hàng nộp thêm phí hoặc nộp tiền trả góp tháng 2 hoặc gọi xin tiền hỗ trợ làm hồ sơ hoặc các chi phí khác.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng doanh thu của Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh khoảng 1,2 tỷ đồng. Đến nay, tổng số nạn nhân bị công ty này lừa đảo chiếm đoạt tài sản ước tính trên 10.000 người ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện Công an thị xã Hương Trà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.