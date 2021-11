Vụ đâm vợ và bố vợ thương vong tại trụ sở tòa án: Hé lộ lời khai về nguyên nhân cụ thể

Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Dư Văn Thanh (SN 1983, trú ở thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) về hành vi giết người. Thanh là bị can sát hại vợ, đâm trọng thương bố vợ và 1 thẩm phán TAND huyện Lục Ngạn bị thương tại trụ sở TAND huyện Lục Ngạn vào sáng 30/10.

Thông tin từ CAND: Theo tài liệu của cơ quan công an thì Thanh và chị L.T.H kết hôn năm 2007, hiện có 2 con. Từ khoảng năm 2016, chị H đi lao động ở nước ngoài. Thời gian đầu, chị H gửi tiền cho Thanh nhưng anh ta tiêu hết nên chị H không gửi nữa mà gửi về cho bố đẻ là ông L.V.L. Không thấy vợ gửi tiền về, Thanh hỏi vợ thì chị H cho biết đã gửi tiền cho bố đẻ và bảo Thanh sang gặp ông L để lấy.

Đối tượng Dư Văn Thanh.

Theo đó, Thanh nhiều lần sang nhà ông L lấy tiền với tổng số tiền khoảng 150 triệu đồng. Mỗi lần lấy, ông L yêu cầu Thanh phải ký nhận đầy đủ.

Sau khi về nước, chị H và Thanh tiếp tục mâu thuẫn nên sống ly thân. Về khoản tiền 150 triệu Thanh lấy từ ông L lúc vợ đi nước ngoài, ông L tính cả lãi lên tổng thành 200 triệu đồng và nhiều lần đòi nhưng Thanh không trả vì cho rằng đó là tiền nuôi con. Chính vì vậy, ông L đã kiện Thanh ra toà yêu cầu trả nợ.

Tức tối vì bị kiện ra toà đòi tiền, Thanh đã đem theo con dao gấp đến toà. Sáng 30/10, theo đúng lịch triệu tập, ông L và Thanh đến TAND huyện Lục Ngạn để giải quyết việc nợ nần. Chị H cũng được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Mặc dù thẩm phán đã hoà giải nhưng chị H và Thanh không nhất trí, liên tục lời qua tiếng lại. Sau đó, Thanh bỏ ra ngoài, không ký vào biên bản.

Sau vài phút đi ra ngoài, Thanh bất ngờ quay lại dùng dao đâm chị H và ông L. Thẩm phán Phan Văn Thể vào can ngăn cũng bị Thanh đâm vào tay. Sau khi gây án, Thanh đến Công an huyện Lục Ngạn đầu thú. Do vết thương nặng, chị H đã tử vong, ông L hiện đã qua cơn nguy kịch.

