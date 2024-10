Vụ hai cựu cán bộ công an ở Hà Nội tiếp tay Hương "mẩu" buôn ma túy, có thể bị xử lý sao?

Cựu cán bộ công an ở Hà Nội dùng ô tô công an phường để chở ma túy

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các bị can bị truy tố vì liên quan đến đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

Trong các bị can có Nguyễn Văn Hưng, cựu cán bộ Công an phường Đức Giang, quận Long Biên, và Hà Minh Đức, cựu cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2019 đến tháng 1/2021, các bị can đã mua bán trái phép tổng cộng gần 137kg ma túy tại TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng cung cấp được xác định là Hạ Bá Vừ (người Lào).

Trong vụ án này, Nguyễn Thế Thành (32 tuổi, ở Thừa Thiên Huế) và Trương Tuấn Dũng (48 tuổi, ở Hà Nội) bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu lợi bất chính hơn 8 tỷ đồng.

Trùm Hương "mẩu" và số tang vật khi bị bắt giữ trong một vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ở TP Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Hương, hay còn gọi là Hương "mẫu" (39 tuổi, ở quận Long Biên) là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Quá trình mua bán ma túy, Hương hưởng hơn 4 tỷ đồng.

Đối với cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Hưng, VKS cáo buộc bị can này đã giúp sức, bao che cho Hương cùng đồng phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 37kg ma túy, còn Hà Minh Đức giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán trái phép gần 135kg ma túy.

Theo cáo trạng, trong thời gian dài, bị can Hưng và Đức đã nhiều lần nhận tiền từ Hương để không báo cáo cấp trên, không lập kế hoạch đấu tranh đối với tội phạm.

Thậm chí, Hưng trực tiếp sử dụng ô tô trật tự của Công an Phường Đức Giang để giúp Hương vận chuyển ma túy đi cất giấu, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hưng còn cho Hương để nhờ ma túy tại căn nhà phía sau nhà Hưng. Trong khi đó, lợi dụng vị trí công tác, Hà Minh Đức trực tiếp đứng ra nhận tiền với giá 20 triệu đồng/kg để "bảo kê" ma túy của Thành đi ra Hà Nội.

Người buôn bán ma túy sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, theo nội dung bản cáo trạng, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, số lượng ma túy đặc biệt lớn và điều đáng chú ý trong vụ án này là có hai bị can từng là cán bộ công an.

Theo cáo trạng, Thành có vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu thực hiện mua bán 136,8 kg ma túy trong nhiều lần, thu lợi bất chính 5 tỷ đồng. Hương mua bán 134 kg ma túy, thu lợi 4 tỷ đồng.

Cựu cán bộ công an Hưng là người giúp sức, bao che cho Hương và đồng bọn mua bán 37 kg ma túy, thu lợi 740 triệu đồng. Đức giúp sức, bao che cho Hương mua bán 134,8 kg ma túy, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng.

Với kết quả điều tra, truy tố như vậy, các bị can trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt rất nghiêm khắc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra Hưng và Đức còn có thể bị xử lý thêm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nếu chưa bị khởi tố về tội danh này.

Ông Cường cho biết, pháp luật nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy.

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt rất nghiêm khắc, mức cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

Đặc biệt, trong vụ án này có hai bị can là cựu cán bộ công an phường và công an quận, những người hiểu biết pháp luật nhưng bị quy kết giúp sức cho các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Vì vậy, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ hành vi giúp sức cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra như thế nào, các tài liệu chứng cứ nào chứng minh chứng minh cho hành vi giúp sức để xem xét xử lý triệt để.

Theo quy định của pháp luật, đồng phạm là từ hai người trở lên cùng cố ý thực hiện một tội phạm. Trong đồng phạm có thể có người chủ mưu, cầm đầu, người thực hành, người giúp sức và người xúi giục.

Người giúp sức cho hành vi phạm tội là tạo những điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.