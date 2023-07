Thông tin từ Công an phường Hàng Trống cho biết, hai vị khách bị đánh thương tích ở phần mềm nên không nghiêm trọng. Công an phường Hàng Trống đã làm đề xuất lên Công an quận xử phạt hành chính với những nhân viên hành hung khách.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân, chị N.K. A (quận Tây Hồ, Hà Nội) phản ánh việc chị và một số thành viên trong gia đình bị nhân viên của tiệm bánh mì Nguyên Sinh có địa 17-19 Lý Quốc Sư (P.Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xúc phạm, hành hung.

Theo đó, chị N.K.A mang một lon nước từ bên ngoài vào tiệm bánh mì Nguyên Sinh nhưng không chú ý quán có quy định không cho phép khách hàng mang đồ ăn từ bên ngoài vào.

Sau khi nhận được sự nhắc nhở của nhân viên, chị đã cất lon nước xuống, vẫn gọi đồ ăn của quán bình thường. Theo nội dung trình báo, chị N.K.A cho rằng, phía chủ quán và nhân viên vẫn bàn ra tán vào, chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống bên ngoài vào.

Cảm thấy quá bức xúc, chị N.K.A cùng người nhà ra về và có góp ý. Tuy nhiên, theo chị N.K.A, nhân viên trong tiệm bánh mì Nguyên Sinh không tiếp thu và còn tát chị.

Do đó, chị N.K.A đã viết đơn gửi Công an phường Hàng Trống.