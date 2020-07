Vụ lật xe ở Quảng Bình: Đại tang trong "30 năm ngày về"

Khởi tố vụ án hình sự

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người chết, 21 người bị thương ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Bước đầu, công an xác định có dấu hiệu tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ Luật Hình sự. Hiện đơn vị này đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để khởi tố bị can.