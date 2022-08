Vụ nam thanh niên bị bắn tử vong trong buổi tiệc sinh nhật: Bắt, khởi tố 12 đối tượng

Chiều 26/8, Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh lần lượt bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, đồng thời khởi tố 12 bị can liên quan trong vụ sử dụng súng bắn đạn hoa cải dẫn đến 1 người tử vong, 2 người bị thương tại tiệc sinh nhật ở ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.