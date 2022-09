Liên quan đến vụ anh Rcơm Jack (27 tuổi, trú tại xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện Kon Rẫy, ngày 30/9, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã cung cấp cho PV một số thông tin liên quan.

Vị lãnh đạo này cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Qua trích xuất camera tại buồng giam, anh Jack kể từ khi vào trại đến khi bị truy tố thì sinh hoạt bình thường, không có tâm lý bất ổn. Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định xét xử lưu động tại quê vợ (ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy-PV) thì anh này có biểu hiện tiêu cực nên có thể dẫn đến hành động treo cổ tự tử. Tại hiện trường cho thấy, nạn nhân đã dùng khăn mặt để treo cổ và không có dấu hiệu nào tác động bên ngoài”, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy nói.

Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Rcom Jack. Ảnh: H.L

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, vụ việc hiện đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum thụ lý.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết: "Hiện đơn vị đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh nên chưa thể thông tin được. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Khi nào có kết quả chính thức thì chúng tôi sẽ thông tin sau".

Theo chị Hyet, vợ anh Jack, anh bị bắt tạm giam về tội "Cướp tài sản". Cụ thể, vào tối 20/5, anh Jack đi đánh bida với người dân trong xã. Trong lúc chơi, hai bên xảy ra mâu thuẫn và anh Jack bị 1 người trong xã đánh. Sau khi bị đánh, Jack liền lấy xe của người này về nhà và yêu cầu phải đến xin lỗi mới trả xe. Lúc này, người bị lấy xe đã trình báo cơ quan công an về vụ việc.

Sáng hôm sau, anh Jack đem xe đi trả và hai bên giảng hòa với nhau. Tuy nhiên, đến ngày 1/7 thì anh bị cơ quan công an bắt giữ.

Từ khi bị bắt, anh Jack được tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện Kon Rẫy. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy có quyết định đưa vụ án ra xét xử, dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 23/9. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ 35 phút ngày 18/9, cơ quan công an phát hiện anh Jack chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thông báo với gia đình anh Jack để bàn giao thi thể về lo hậu sự.