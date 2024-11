Vụ người phụ nữ giả bụng bầu, đột nhập vào bệnh viện chiếm đoạt trẻ em: Tội danh này có gì đặc biệt?

Tạm giữ người phụ nữ chiếm đoạt trẻ em tại bệnh viện

Thông tin từ Công an tỉnh Trà vinh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đang điều tra vụ Thạch Thị Sóc Sô Khone (SN 1996, ngụ ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang) về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Trước đó, cuối tháng 9/2024, thông tin về bé sơ sinh bị "bắt cóc" tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh khiến dư luận vô cùng hoang mang trước sự liều lĩnh của đối tượng.

Anh Châu Huy Chặch (huyện Châu Thành) cho biết, thời điểm đó, anh chăm vợ sinh ở bệnh viện. Khi anh pha sữa cho con, có người phụ nữ trẻ tuổi đến chủ động giúp đỡ và cho biết đang chăm người thân nằm viện. Anh Chặch tin vào sự tốt bụng của người phụ nữ.

Đến sáng ngày 27/9, khi nhân viên y tế yêu cầu người thân chuyển mẹ em bé sang phòng hồi sức, người phụ nữ vẫn có mặt để hỗ trợ anh Chặch chuyển đồ. Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ đã bế cháu bé đi.

Khi quay trở lại phòng, không thấy con đâu, anh Chặch được những người cùng phòng cho biết người phụ nữ đã bế em bé đi gặp mẹ. Do có linh tính, anh Chặch vừa hô "bắt cóc" vừa chạy theo hướng người phụ nữ bế em bé đi. Anh Chặch sau đó giành được lại con trên tay người phụ nữ lạ, với sự giúp đỡ của nhân viên y tế và những người chăm bệnh nhân và bảo vệ bệnh viện.

Hình ảnh đối tượng bắt cóc trẻ sơ sinh được trích xuất từ camera của bệnh viện. Ảnh: CA.

Cơ quan công an sau đó tạm giữ hình sự người phụ nữ để điều tra. Theo đó, người phụ nữ khai là Thạch Thị Sóc Sô Khone (sinh năm 1996, ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang).

Thạch Thị Sóc Sô Khone khai, lý do thực hiện hành vi táo tợn như trên là vì thấy chồng và gia đình chồng rất muốn có con nên đã dựng lên câu chuyện mang thai và mua bụng bầu giả bằng silicon "ngụy trang" để được chồng quan tâm, chu cấp.

Với công việc tài xế đường dài, chồng của bị can thường xuyên vắng nhà nên không nghi ngờ gì về chiếc bầu giả.

Bị can đã thông báo ngày dự sinh cho chồng và gia đình chồng là vào cuối tháng 9. Bị can dự định vào một bệnh viện ở thành phố Trà Vinh để bắt em bé có nét mặt hao hao hai vợ chồng bị can, sau đó đến một bệnh viện phụ sản khác thông báo đã sinh con và liên hệ gia đình chồng đến đón xuất viện, hợp thức hóa đứa trẻ vừa bị bắt cóc.

Bị can Thạch Thị Sóc Sô Khone nói tại cơ quan công an: "Em biết em làm vậy là sai, là rất tàn nhẫn với cha, mẹ của em bé, nhưng em hết đường rồi, nếu không có em bé em sẽ mất cả gia đình".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã có đủ tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Thị Sóc Sô Khone để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Quy định về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi được thể hiện qua việc dùng các thủ đoạn như: bắt cóc, lén lút, lừa gạt, dụ dỗ người dưới 16 tuổi đưa những người này thoát khỏi sự quản lý, trông nom của cha mẹ hoặc người có trách nhiệm để làm con nuôi, giả làm con của mình hoặc để trả thù cha mẹ đứa trẻ.

Việc chiếm đoạt người dưới 16 tuổi có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Dù thực hiện hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bằng bất kỳ hình thức nào thì người có một trong các hành vi nêu trên vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi thực hiện đó.

Hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi là hành vi cố ý dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác nhằm mục đích là chiếm giữ hay giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi. Hành vi này xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người dưới 16 tuổi và có thể cấu thành tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 153 Bộ luận Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Trường hợp cơ quan chức năng chứng minh là có tội, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt tù thấp nhất là 3 năm, cao nhất là 7 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.