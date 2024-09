TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi; tử vong sau mũi tiêm

Triệt phá đường dây mua, bán người dưới 16 tuổi ở Bình Định, Phú Yên

Ngày 8/9, đại tá Lê Thiết Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - BĐBP) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với BĐBP các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Kon Tum triệt phá thành công đường dây mua bán người từ tỉnh Kon Tum đi các tỉnh Bình Định, Phú Yên để bóc lột sức lao động.



Từ đơn tố giác của người dân ở tỉnh Kon Tum và quá trình theo dõi, điều tra, từ ngày 23/8 đến 5/9/2024, lực lượng đấu tranh chuyên án BĐBP đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) và thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), trong đó có 2 số nhà và 6 quán karaoke.

Các đối tượng bị bắt gọn về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Nguồn: SGGPO

Trong đó, Tổ chuyên án ập vào 2 số nhà 17 ngõ 146 đường Ngô Gia Tự (khu phố 2, phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) và số nhà 676, đường Võ Nguyên Giáp (phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định).

Tiếp tục kiểm tra các quán karaoke, gồm: Luxuxy (đường Trường Sa, thị xã Hoài Nhơn); quán Idol (đường Bà Triệu, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Chín Tuấn (khu phố 2, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) và Thiên Tuấn (thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Kết quả kiểm tra các tụ điểm, lực lượng chức năng đã rà soát, sàng lọc và xác định có 10 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động. Đa số nạn nhân đều từ các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Bình Định...

Qua truy xét, Tổ chuyên án đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi đều ở 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Các đối tượng bị bắt, gồm: Lê Ngọc Linh (sinh năm 1998, trú tại xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định); Trương Minh Vũ (sinh năm 1988, trú xã An Tân, huyện An Lão); Lê Đức Dũng (sinh năm 2002, trú xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn); Bùi Đức Tin (sinh năm 2004, trú phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn); Nguyễn Thành Nhật (sinh năm 1995, trú phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn) và Huỳnh Ngọc Anh (sinh năm 1992, trú tại Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Nhóm các đối tượng bị khởi tố, bắt quả tang. Nguồn: SGGPO

Hiện, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người dưới 16 tuổi” và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Người đàn ông tử vong sau mũi tiêm tại phòng khám tư nhân

Ngày 8/9, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Thiện Tâm (SN 1980, ngụ Đức Hòa, Long An) tại phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Phòng khám tư nhân nơi ông Tâm đến tiêm thuốc và tử vong. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/9, ông Tâm đến nhà anh B.N.T. (SN 2005, ngụ ấp An Hiệp, xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa) chơi và nói mắc ói vì nhậu quá say.

Thấy ông Tâm mệt, anh T. đã chở ông Tâm đến một phòng khám tư nhân của bác sĩ tên M. khám. Sau khi thăm khám, bác sĩ M. đã tiêm cho ông Tâm một mũi thuốc và yêu cầu ông Tâm nằm tại chỗ nghỉ ngơi.

Trông coi ông Tâm một lúc, anh T. về nhà lấy cục sạc điện thoại sau đó quay lại phòng khám. Lúc này ông Tâm vẫn còn ngủ mê mệt nên anh T. không đánh thức ông Tâm dậy mà ngồi chờ. Đến chiều tối cùng ngày, anh T. lay ông Tâm dậy để ra về nhưng ông Tâm bất động, bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện ông Tâm đã tử vong.

Vụ việc được báo với công an và các đơn vị chức năng liên quan. Công an huyện Đức Hòa tổ chức khám nghiệm tử thi sau đó bàn giao thi thể ông Tâm cho người nhà về lo hậu sự.

Công an huyện Đức Hòa đang làm việc với bác sĩ M. để xác định loại thuốc mà bác sĩ tiêm cho ông Tâm, đồng thời xác minh các khả năng bệnh lý của ông Tâm dẫn đến việc ông tử vong.

Bắt đối tượng tự xưng thương binh, nằm cản trở xe cứu thương tại bệnh viện ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Vũ Ngọc (tức Ngọc "say"; SN 1960; trú Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, cuối tháng 8/2023, Ngọc cùng với một số đối tượng tự xưng thương binh liên tiếp tập trung tại Công ty TNHH Hương Sen (số 44 phố Thịnh Quang, Thái Thịnh, Đống Đa) mục đích gây sức ép để đòi nợ. Nhóm này sử dụng xe ba bánh chặn lối ra vào cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương - là lối đi chung vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hương Sen rồi ngồi, nằm tại khu vực lối đi cản trở việc ra vào, chửi bới gây lo sợ cho nhân viên Trung tâm Hương Sen và bệnh nhân.

Đối tượng Lê Vũ Ngọc - tức Ngọc "say". Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 9/9/2023, Ngọc cùng nhiều đối tượng tự xưng là thương binh mang 32 xe ba bánh đến chặn lối ra vào Bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Ngọc để xe ba bánh chặn lối đi rồi uống rượu, chửi bới người qua lại, đe dọa các lái xe cấp cứu khi chở bệnh nhân qua lối đi này. Khi lực lượng chức năng phối hợp với bảo vệ tiến hành di chuyển xe ba bánh của Ngọc thì Ngọc không chấp hành mà còn gọi cho nhóm người đang đứng ở ngoài cổng vào chặn đường, gây sức ép không cho lực lượng chức năng di chuyển xe ba bánh của Ngọc.

Tiếp đó, Ngọc nằm ra đường, chắn ngang lối đi không cho bất kỳ phương tiện nào di chuyển qua, thách thức ai muốn đi qua phải chèn qua người Ngọc. Khi có xe cứu thương chở bệnh nhân đi cấp cứu, Ngọc và nhóm người trên vẫn cố tình cản trở buộc lực lượng chức năng phải can thiệp, hỗ trợ thì xe cứu thương mới di chuyển được.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Phá đường dây bán dâm qua mạng xã hội

Ngày 8/9, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đang thụ lý, điều tra hành vi môi giới mại dâm của một số đối tượng trên địa bàn huyện.

Lực lượng công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Nguồn: TPO

Trước đó vào ngày 26/8, qua kiểm tra, Công an huyện Phú Quý bắt quả tang tại khách sạn A.B. (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cơ sở lưu trú trên do bà Phạm Thị Ngọc Tạnh (58 tuổi) làm chủ.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Phú Quý đã làm rõ bà Tạnh có hành vi chứa chấp mại dâm tại khách sạn do mình làm chủ. Hai đối tượng khác là Bùi Thị Hà Trang (18 tuổi) và Quang Thị Giang (30 tuổi), cùng trú tại xã Tam Thanh, huyện Phú Quý đã cấu kết, móc nối với bà Tạnh thông qua mạng xã hội để điều gái bán dâm đến khách sạn A.B. thực hiện hành vi bán dâm.

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hà Trang và Quang Thị Giang để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.

Dùng dao đánh nhau, 2 người thương vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 7/9, tại một vựa thanh long thuộc thôn Đằng Thành, xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Nguồn: VOV

Vào thời điểm trên, Trần Trọng Thành (SN 1992) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, cùng trú xã Mương Mán) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với N.Q.Q. (SN 2003, trú xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam). Hậu quả, Trần Trọng Thành và N.Q.Q bị thương.

Người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng N.Q.Q đã tử vong, Thành đang được điều trị. Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, phối hợp với Công an Hàm Thuận Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để làm rõ các tình tiết vụ án đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi tại bệnh viện.

Đến 21 giờ ngày 7/9, việc khám nghiệm tử thi hoàn tất, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.



Người nhà nạn nhân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong đêm. Nguồn: PLO

Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức lực lượng truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Trung Hiếu đưa về làm việc.



Công an huyện Hàm Thuận Nam đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh, đã cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam, các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.