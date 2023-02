Vụ nữ trưởng văn phòng công chứng bị đá tím mặt: Đã có kết quả giám định pháp y

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh), ngày 27/2 đã ký thông báo kết luận giám định pháp y đối với thương tích của chị Nguyễn Thị Thương, trong vụ "Cố ý gây thương tích", "Làm nhục người khác" xảy ra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương, thuộc tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long vào ngày 23/2 vừa qua.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long kết luận, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Nguyễn Thị Thương do thương tích gây nên hiện tại là 1%. "Tổn thương nêu trên do vật tày tác động trực tiếp gây nên", thông báo kết luận ký ngày 27/2 nêu rõ.

Hình ảnh người đàn ông đá vào mặt nữ Trưởng văn phòng công chứng trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long cũng đã có thông báo về việc tiếp nhận tố giác về tội phạm. Cụ thể, ngày 24/2, cơ quan này tiếp nhận tố giác về tội phạm của chị Nguyễn Thị Thương, Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương, với nội dung ngày 23/2 chị bị Vũ Tiến Dũng, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào bên trái mặt làm chị Thương cảm thấy bị xúc phạm và bị thương tích ở mặt, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Chị Thương đề nghị Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án và xử lý đối với Vũ Tiến Dũng về hành vi làm nhục và gây thương tích cho chị. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long đã tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên.

Vết bầm tím trên mặt chị Nguyễn Thị Thương, Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương sau khi bị người đàn ông đá.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 23/2, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông tới một văn phòng công chứng có hành động to tiếng, dùng tay chỉ vào mặt một nữ trưởng phòng công chứng và có lời lẽ thô tục.

Ngược lại, mặc dù bị xỉ vả, nhưng nữ Trưởng phòng công chứng vẫn ứng xử chừng mực, nhiều lần đề nghị người đàn ông bình tĩnh và ngồi nói chuyện. Song, người đàn ông có lời lẽ đe dọa, thậm chí người đàn ông này còn có hành động nhổ nước bọt vào mặt nữ Trưởng phòng công chứng sau đó chị này phản ứng lại thì bị người đàn ông dùng chân đá khiến nữ Trưởng phòng công chứng té ngã, phải nhập viện.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thương (khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi xem đoạn clip nói trên, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bất bình trước hành động côn đồ của người đàn ông.

Liên quan đến sự việc này, chị N.T.T. đã làm đơn cầu cứu, gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.