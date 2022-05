Chiều ngày 6/5, trả lời PV Dân Việt tại buổi họp báo định kỳ tháng 4/2022, đại tá Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng Tham mưu , Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra vụ phá gần 400ha rừng ở huyện Ea Súp.

Đại tá Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk trả lời PV Dân Việt tại buổi họp báo định kỳ tháng 4/2022. Ảnh: Ngọc Giàu

Theo đại tá Quy, sau khi phát hiện thông tin, lực lượng công an đã đến hiện trường để khảo sát. Bước đầu, công an cùng lực lượng chức năng kiểm tra, xác định có gần 400ha rừng bị phá. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp khẩn, trực tiếp chỉ đạo, phân công lực lượng điều tra, xử lý vụ việc.

Cũng theo đại tá Quy, hiện nay Công an tỉnh đang tập trung khám nghiệm hiện trường, giám định để xác định thiệt hại, trên cơ sở đó sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên do địa bàn rộng, điều kiện thời tiết không thuận lợi nên việc giám định cần có thêm thời gian.

Cơ quan chức năng xác định có gần 400ha rừng với hàng ngàn mét khối gỗ bị cưa hạ. Ảnh: N.G

Đại tá Quy cho biết thêm, sau khi giám định thiệt hại, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của các đối tượng phá rừng, trách nhiệm của những người quản lý bảo vệ rừng.

Như Dân Việt đã đưa tin, một vụ phá rừng quy mô lớn tại huyện Ea Súp được phát hiện hôm 1/4. Sau khi vào cuộc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có tổng cộng gần 400ha rừng bị phá.

Đây là rừng sản xuất thuộc các tiểu khu 202, 205, 218 thuộc quản lý của UBND xã Ya Tờ Mốt. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án "Huỷ hoại rừng" để điều tra.