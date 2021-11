Vụ Phó giám đốc bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke: Chủ quán lên tiếng

Bắt cóc cô gái trước mặt nhiều người

Ngày 4/11, trao đổi với PV Dân Việt, anh VDT chủ quan karaoke ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đến nay vẫn còn "ám ảnh"và rất buồn khi xem lại những đoạn clip diễn biến vụ bắt cóc cô gái dưới 16 tuổi rồi đưa vào khách sạn hiếp dâm của nhóm người Trương Đình Vinh (Vinh bò cạp).

Theo anh VDT, hôm ấy anh bận đi làm chứ nếu có mặt ở quán thì sự việc sẽ không xảy ra. "Mấy hôm nay tôi rất buồn và đã tạm đóng cửa quán. Tôi buồn vì mình không bảo vệ được nhân viên của mình khiến các em phải bị nạn như vậy, tôi đau lòng lắm...", anh VDT nói.

Bé gái dưới 16 tuổi bị kéo từ trong quán ra. Ảnh: Cắt từ Clip.

Theo lời anh VDT và camera của quán ghi lại, trước đó một nhóm khoảng 5 người đi xe bán tải đến quán hát karaoke. Sau khi hát xong nhóm người này tính tiền và trên đường ra xe chuẩn bị rời khỏi quán thì thấy em T. là nhân viên tạp vụ, bưng bê của quán đang ngồi chơi thì nhóm này đến gạ gẫm đi đêm.

Mặc dù em T. đã vùng vẫy phản kháng nhưng vẫn bị một người mặc áo thun đen ép đưa từ trong quán ra đến cửa xe bán tải. Lúc này em T. đã vùng vẫy mạnh hơn và thoát khỏi chạy vào trong quán nhưng vẫn bị người mặc áo thun đen đuổi theo nắm tay kéo đi hàng chục mét khi ra đến xe bán tải thì mở cửa, ép em T. lên xe rồi đóng cửa lại. Trong camera cũng xuất hiện 2 nhân viên quán karaoke mặc áo thun vàng từ trong quán chạy ra can ngăn nhưng bị người mặc áo thun đen ngăn cản, không cho tiếp cận em T. Sau đó nhóm người lên chiếc xe bán tải nổ máy chở em T. rời đi.

Bé gái dưới 16 tuổi vùng vẫy vẫn bị kéo đi. Ảnh: cắt từ Clip.

Cũng theo lời anh VDT, hiện giờ em T. không còn ở quán karaoke nữa mà mấy chị em đã dẫn nhau về quê ở một tỉnh miền Tây "lánh nạn".

Trước đó, 4 chị em của T. đến quán anh VDT xin việc làm trong đó một người anh trai làm công việc nặng hơn. Hai chị gái làm nhân viên riêng T. còn nhỏ nên được anh VDT bố trí làm công việc rửa ly, bưng trái cây…

Sau khi bị bắt cóc đưa vào khách sạn hiếp dâm, em T. đã về trình bày lại và người thân trong gia đình đã làm đơn tố cáo nhóm người trên.

Bé gái dưới 16 tuổi vùng vẫy chạy vào trong quán nhưng vẫn không thoát... Ảnh: cắt từ Clip.

Sau đó công an vào cuộc điều tra và xác định, người mặc áo thun đen có hành vi bắt cóc em T. chính là Trương Đình Vinh (Vinh "bò cạp", 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong).

Theo phản ánh của nhiều người, Vinh "bò cạp" là một tay anh chị nổi tiếng, hay gây gổ kiếm chuyện ở thị trấn Liên Hương.

Vinh "bò cạp" (áo trắng) và những người liên quan. Ảnh Như Ý.

Phó giám đốc công ty hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Cũng trong ngày 4/11, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an huyện Tuy Phong vẫn đang điều tra làm rõ những người liên quan đến vụ án này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như báo Dân Việt đưa tin, sáng 3/11, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận), đã ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người có hành vi bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên quán karaoke gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo Công an huyện Tuy Phong, các đối tượng bị bắt gồm Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), là Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận và Trương Đình Vinh ( Vinh "bò cạp", 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trong đó, Tuấn là người chủ mưu, thực hiện hành vi hiếp dâm và Vinh là đồng phạm.

Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), là Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận. Ảnh: Như Ý

Theo thông tin ban đầu, lúc 17h, ngày 31/10, có 5 người đàn ông đi trên 2 xe ô tô tại đến một quán karaoke tại xã Bình Thạnh (Tuy Phong) ăn nhậu. Khi thấy em T (sinh tháng 7/2006) phục vụ bưng bê trong quán nên một người trong nhóm đặt vấn đề để "đi qua đêm" nhưng T. không đồng ý.

Sau đó nhóm này tính tiền ra về và khống chế em T. đưa lên xe ô tô biển số 86C-15289 và chở đến khách sạn HT (thị trấn Liên Hương). Tại đây Lê Anh Tuấn là người đã đưa em T. lên phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó gia đình em T. đã làm đơn tố cáo hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm của nhóm người này. Công an huyện Tuy Phong đã trích xuất camera tại trước quán karaoke thấy rõ cảnh có khoảng 3-4 người đàn ông kẹp tay níu kéo em T. ra xe. Dù T. vùng vẫy thoát ra được chạy vào trong quán nhưng Vinh "bò cạp" vẫn chạy theo kẹp cổ em T. đưa vào xe đóng cửa lại.

Kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại. Ngoài Tuấn và Vinh "bò cạp" đã bị tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang làm rõ vai trò đồng phạm của ít nhất 3 người đàn ông khác trong nhóm.

Theo đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, trái với đạo đức xã hội. Khi nhận được đơn tố giác của bị hại, ngày 2/11, ông đã trực tiếp cùng các đội nghiệp vụ đến trụ sở Công an huyện Tuy Phong chỉ đạo làm rõ. Ban đầu các đối tượng không thừa nhận nhưng sau một đêm đấu tranh, Công an đủ cơ sở thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Tuấn và Vinh để làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.