Vụ sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Chiêu thức để Đinh Ngọc Hệ trúng đấu giá mua quyền thu phí

Tài liệu thể hiện, năm 2005, ông Đinh Ngọc Hệ thành lập Công ty Yên Khánh và nhờ cháu ruột là Vũ Thị Hoan đứng tên làm giám đốc, người đại diện pháp luật, ông Tô Phước Hùng làm kế toán trưởng.

Năm 2010, ông Hệ thành lập tiếp Công ty Khánh An và nhờ Lê Thị Thảo, kế toán Công ty Xăng dầu Thái Sơn đứng tên làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Ngoài ra, Đinh Ngọc Hệ còn thành lập một loạt các công ty khác như: Công ty CP Tập đoàn Đức Bình, Công ty CP Cái Mép, Công ty CP An Hiền. Các công ty này đều do ông Hệ chỉ đạo hoạt động và giao Phạm Văn Diệt làm Tổng Giám đốc điều hành.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ trong một phiên xét xử trước đây

Báo cáo tài chính của Chi cục thế Quận 1 (TP.HCM) cho thấy, Công ty Yên Khánh năm 2011 lỗ hơn 262 triệu đồng, năm 2012 lỗ 2,440 tỷ đồng. Công ty Khánh An, năm 2011 lỗ 69 triệu đồng, năm 2012 lỗ 168 triệu đồng. Như vậy cả hai công ty của ông Hệ không đủ điều kiện tham gia đấu giá mua quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Vì vậy Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ tham gia đấu giá. Ông Hệ chỉ đạo Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty Yên Khánh sửa chữa số liệu báo cáo tài chính của công ty để Giám đốc Hoan ký đóng dấu. Ông Hệ cũng chỉ đạo Phạm Tấn Hoàng, Phó phòng kế toán Công ty Yên Khánh kiêm Kế toán trưởng Công ty Khánh An sửa chữa số liệu báo cáo tài chính của Công ty Khánh An để giám đốc Thảo ký, đóng dấu. Sau đó, ông Hệ chỉ đạo nhân viên photo các báo cáo trên và sao y chứng thực tại UBND phường 2, quận 4 (TP.HCM).

Hồ sơ giả của hai công ty trên thể hiện, Công ty Yên Khánh năm 2011 lãi hơn 68 tỷ đồng, năm 2012 lãi hơn 73 tỷ đồng. Còn Công ty Khánh An năm 2011 lãi hơn 1,724 tỷ đồng, năm 2012 lãi 2,889 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao cho biết, đến ngày 15/11/2013 (thời điểm tổ chức buổi dấu giá) chỉ có Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An có hồ sơ tham gia đấu giá. Ông Hệ đã chỉ đạo chỉ có Công ty Yên Khánh nộp bảo lãnh của Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đô số tiền đặt trước 21 tỷ đồng để đủ điều kiện tham gia đấu giá. Công ty Khánh An không nộp khoản tiền đặt trước và không tham gia đấu giá.

Tại buổi đấu giá, Phạm Văn Diệt là người đại diện cho Công ty Yên Khánh thực hiện việc bỏ phiếu trả giá bằng giá khởi điểm và nộp văn bản chấp thuận mua quyền thu phí với giá 2.004.153.000.000 đồng (hơn 2004 tỷ đồng) đã được chuẩn bị trước. Kết quả Công ty Yên Khánh trúng đấu giá đúng bằng giá khởi điểm.

Sau khi trúng đấu giá, ngày 9/12/2013, ông Hệ chỉ đạo Phạm Văn Diệt và Vũ Thị Hoan tổ chức họp Hội đồng thành viên Công ty Yên Khánh, ký đơn đề nghị bảo lãnh và liên hệ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô để xin phát hành Chứng thư bảo lãnh số tiền hơn 100 tỷ đồng cho Công ty Yên Khánh dùng đảm bảo cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Thời hạn bảo lãnh từ 20/12/2013 đến tối đa là 31/1/2019.

Ngày 30/12/2013, ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc, đại diện Công ty Cửu Long (đơn vị trực thuộc Bộ GTVT được giao tiếp nhận bàn giao đề án chuyển giao quyền thu phí) ký hợp đồng mua bán quyền thu phí với phía Công ty Yên Khánh. Tại buổi ký hợp đồng cả Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt và Tô Phước Hùng cùng có mặt.

Sau khi hợp đồng được ký, do không có khả năng tài chính để thanh toán tiền theo hợp đồng, Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo dùng chính hợp đồng trên và thửa đất có diện tíc 3.531m2 được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận cho Công ty Yên Khánh để thế chấp tại BIDV chi nhánh Thành Đô vay hơn 1.703 tỷ đồng.

Đồng thời trong thời gian từ 27/1/2014 đến 7/3/2017, Công ty Yên Khánh đã đề nghị BIDV Chi nhánh Thành Đô vay 9 lần bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Tổng Công ty Cửu Long để thanh toán tiền trúng đấu giá, với tổng số tiền hơn 1.703 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu, ông Hệ chỉ đạo ông Diệt, ông Hùng lấy từ nguồn thu phí đường cao tốc để trả.

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tuyến đường mà ông Đinh Ngọc Hệ cùng các bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng.

Như vậy phần lớn số tiền mà Công ty Yên Khánh sử dụng để thanh toán hợp đồng mua quyền thu phí là tiền vay tại BIDV Chinh nhánh Thành Đô. Ngoài ra, Công ty Yên Khánh sử dụng một phần tiền từ thu phí tuyến đường cao tốc này. Điều này cho thấy Công ty Yên Khánh của ông Hệ không đủ năng lực tài chính để thanh toán.

Do không đủ năng lực tài chính để trả tiền theo hợp đồng nên Đinh Ngọc Hệ đã kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí. Bằng chứng là từ năm 2014 đến 2017, ông Hệ đã chỉ đạo Phạm Văn Diệt ký nháy để Vũ Thị Hoan ký 7 văn bản gửi Tổng công ty Cửu Long về việc chậm thanh toán tiền theo hợp đồng mua bán quyền thu phí đã ký năm 2013.

Trong quá trình thực hiện thu phí, ông Hệ đã chỉ đạo cấp dưới mua phầm mềm máy tính can thiệp vào phần mềm quản lý thu phí của Bộ GTVT đã được cài đặt để xâm nhập, điều chỉnh chương trình soát vé. Kết quả từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2018, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã thu được hơn 3.266 tỷ đồng. Doanh thu sau khi can thiệp chỉ còn hơn 2.541 tỷ đồng. Như vậy Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng.