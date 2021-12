Vụ tạm đình chỉ Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương phục vụ điều tra: Giám đốc Sở Y tế nói gì?

Trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Mạnh Cường - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi ông Tuyến được cơ quan công an mời lên làm việc để phối hợp điều tra, lãnh đạo Sở đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tuyến.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương cũng đã quyết định giao ông Nguyễn Phúc Thiện - Phó giám đốc CDC Hải Dương thay ông Phạm Duy Tuyến điều hành hoạt động CDC tỉnh Hải Dương từ ngày 13/12 cho đến khi có quyết định chính thức từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an.

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thi Ngọc

Ông Phạm Mạnh Cường cũng cho biết, từ khi Cơ quan điều tra mời ông Tuyến lên làm việc đến nay, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương không liên lạc được với ông Tuyến.

"Chúng tôi không biết và không liên quan gì đến những vụ việc đang được Bộ Công an điều tra, xác minh tại CDC tỉnh Hải Dương" - ông Phạm Mạnh Cường khẳng định.



Trước đó, ngày 10/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã mời ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương để làm việc, phục vụ công tác điều tra liên quan một chuyên án. Tổ công tác thuộc Bộ Công an cũng đã phối hợp với Công an TP.Hải Dương tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Tuyến tại CDC tỉnh Hải Dương.