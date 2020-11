Vụ thi thể không nguyên vẹn trong vali ở TP.HCM: Nghi can là người nước ngoài?

Được biết, căn nhà 3 tầng nơi phát hiện vụ việc được cho là của người nước ngoài thuê. Cách đây vài ngày, người thuê đã trả nhà và rời đi.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc vali.

Theo đó, khoảng 20h ngày 27/11, chủ căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM tới kiểm tra căn nhà, phát hiện một chiếc vali màu hồng. Nghi ngờ nên chủ nhà cùng người dân mở ra kiểm tra, phát hiện một thi thể không nguyên vẹn. Mọi người vội hô hoán và trình báo công an.

Ngay sau đó, công an có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm thi thể, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Vụ việc khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ, tập trung xung quanh để theo dõi. Một phần tuyến đường số 3 được lực lượng phong tỏa hoàn toàn, không ai được ra vào.

Đáng nói, một số hình ảnh tại hiện trường vụ án bị phát tán trên mạng xã hội, gây xôn xao. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một vali chứa thi thể không nguyên vẹn màu hồng, nằm trong nhà vệ sinh. Bên cạnh đó, công an thu giữ 2 cái cưa, cùng một kìm cộng lực.

Chiếc vali chứa thi thể không nguyên vẹn.

Đến 23h cùng ngày, một chiếc xe được cho là chở thi thể rời đi sau khi được công an khám nghiệm xong. Bên ngoài có rất đông người dân theo dõi, bàn tán xôn xao.

Bước đầu công an xác định bên trong vali là thi thể người không nguyên vẹn. Nghi can gây án được xác định là một người nước ngoài. Được biết, cả nạn nhân và nghi can thuê phòng sống tại đây và cách đây vài ngày đã trả phòng. Suốt nhiều giờ, công an vẫn phong tỏa hiện trường căn nhà 3 tầng. Bên cạnh đó, nhiều người được đưa tới hiện trường để phục vụ việc điều tra.