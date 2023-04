Vụ thiếu tá công an bị tông tử vong khi chặn xe bắt tội phạm ở Long An: Khám xét nhà của 2 nghi phạm Vụ thiếu tá công an bị tông tử vong khi chặn xe nghi chở ma túy: Khám xét nhà của 2 nghi phạm

Liên quan vụ CSTT và 2 người dân bị đối tượng nghi chở ma túy tông tử vong, Công an huyện tiến hành khám xét nơi ở của 2 nghi phạm tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), thu giữ nhiều gói nghi ma túy cất giấu xung quanh nhà.

