Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân đã mất trong thời gian tại ngoại

Tối 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân (SN 1957, em gái ông Lê Tùng Vân) đang tại ngoại, trú tại hộ Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) đã mất vào sáng cùng ngày do sức khỏe yếu, bệnh nặng.

Trước đó, ngày 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại TP.HCM, đã được di lý về Long An để điều tra. Sau khi làm việc, cơ quan ANĐT chấp nhận đề nghị xin tại ngoại của bị can Lê Thu Vân vì sức khỏe yếu.

Bị can Lê Thu Vân. Ảnh: Đ.X.

Bị can Lê Thu Vân đã về ở nhà bà Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để dưỡng bệnh và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ vụ án, bị can Lê Thu Vân, người cùng các thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai chăm sóc, dạy học cho các cháu nhỏ, nấu ăn… cũng bị khởi tố cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị can Lê Thu Vân bị cáo buộc là cùng với ông Lê Tùng Vân và năm người khác ở Tịnh thất Bồng Lai lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt để đăng tải các nội dung trên mạng xã hội (Youtube, Facebook) xúc phạm đến uy tín của Công an huyện Đức Hòa; danh dự và nhân phẩm của người khác. Do Lê Thu Vân trốn truy nã nên chưa bị xử lý. Tối 27/7/2022, bị can Lê Thu Vân đã nhờ luật sư hướng dẫn ra đầu thú tại TP.HCM.