Vũ trường lớn nhất Đà Nẵng xin dừng hoạt động

Ngày 9/3, Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận thông báo của Công ty TNHH Hữu Thanh về việc chấm dứt kinh doanh dịch vụ vũ trường New Phương Đông (số 20 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, Sở Văn hoá và Thể thao Đà Nẵng cũng đề nghị công ty TNHH Hữu Thanh thực hiện nghiêm việc chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ vũ trường và có thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Vũ trường New Phương Đông, Đà Nẵng. Ảnh: S.T

New Phương Đông được xem là vũ trường lớn nhất tại Đà Nẵng. Thời gian qua, vũ trường này thường xuyên bị lực lượng chức năng phát hiện có khách dương tính với ma túy.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 1/2, Công an quận Hải Châu bất ngờ kiểm tra tại vũ trường New Phương Đông và phát hiện 64 người dương tính với chất ma túy. Lực lượng Công an nhanh chóng kiểm soát 3 bàn khách tập trung nhiều người có biểu hiện sử dụng ma túy.

Công an quận Hải Châu kiểm tra tại vũ trường New Phương Đông. Ảnh: CACC

Đến nay, Cơ quan điều tra đã bắt 8 bị can có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường New Phương Đông. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều ra, truy quét, "chặt đứt" các đường dây, đối tượng liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy.