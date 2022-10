Sáng 10/10, phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Quận (quận Tân Bình) cho biết, sau khi báo chí phản ánh việc nhà trường cấm không cho phụ huynh mang sữa vào trường để bổ sung thêm cho trẻ và nhà trường sẽ cung cấp sữa nếu phụ huynh có nhu cầu thì sáng nay, nhà trường đã dán thông báo mới tại các cửa phòng học.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Quận đã có thông báo về việc cho phụ huynh mang sữa vào trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cho mang sữa vào trường

Theo đó, nhà trường cho biết, nhà trường thông báo về việc ngưng nhận thực phẩm chế biến sẵn của phụ huynh mang từ bên ngoài vào, cụ thể là sữa hộp giấy và bánh kem sinh nhật, bánh ngọt, nước ngọt các loại... nhằm đảm bảo là nguồn thực phẩm sạch, an toàn được cung cấp bởi các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong "Chuỗi thực phẩm an toàn". Đồng thời phải đảm bảo tính pháp lý, chặt chẽ khi thực hiện cung cấp thực phẩm; Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thông qua hóa đơn, chứng từ của các cơ sở sản xuất, chế biến phân phối thực phẩm; Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với Đề án Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng…

"Đến nay, Ban giám hiệu đã nhận được những ý kiến đóng góp từ phía cha mẹ học sinh có nhu cầu cho con uống bổ sung thêm sữa hộp trong ngày ngoài chế độ ăn tại trường. Ghi nhận những quan tâm lo lắng đó và theo đề nghị của cha mẹ học sinh từ ngày 5/10/2022, nhà trường đã tiếp tục nhận sữa hộp cho các cháu uống trong ngày thông qua thông báo tin nhắn", nguyên văn từ thông báo.

Nhà trường lưu ý phụ huynh cần đảm bảo một số yêu cầu như: Sữa phải đảm bảo về thương hiệu; Tình trạng, hình dáng bên ngoài hộp sữa còn nguyên vẹn, không biến dạng; Hạn sử dụng còn thời gian dài (hạn sử dụng không qua gần với ngày trẻ uống); Không nên mang sữa đã bảo quản lạnh trước đó vì thay đổi môi trường bảo quản trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sữa và mỗi hộp sữa được ghi tên trẻ rõ ràng, cụ thể.

Thực đơn tuần 1 và 3 tháng 10/2022 của Trường Mầm non Quận. Ảnh: M.Q

Tuy nhiên, theo nhà trường, việc nhận sữa hộp của phụ huynh từ ngoài mang vào sẽ được diễn ra cho đến khi tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh đầu năm. Sau đó, nhà trường sẽ cùng thảo luận, thống nhất với Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh để đi đến thống nhất phương cách tốt nhất cho trẻ.

Trước đó, phụ huynh có con học tại Trường mầm non Quận Tân Bình phản ánh bức xúc trước việc trường đột ngột thông báo không đồng ý cho phụ huynh mang sữa từ nhà vào trường (để uống thêm ngoài chế độ ăn uống của trường).

Lý do trong tin nhắn thể hiện là vì sữa mang từ ngoài vào trường không kiểm soát được chất lượng an toàn thực phẩm, hạn sử dụng và không lưu nghiệm tại trường 24h khi đưa vào cho trẻ sử dụng. Đồng thời, một số phụ huynh gửi sữa hộp lạnh (để trong cặp) từ sáng đến trưa hoặc chiều trẻ mới uống, điều này không đảm bảo an toàn thực phẩm khi sữa thay đổi môi trường bảo quản.

Đáng nói, nhà trường cho biết sẽ cung cấp sữa nếu có nhu cầu cho trẻ uống thêm. Phụ huynh có thể không đăng ký, nhưng tuyệt đối không mang sữa hộp từ nhà vào lớp cho trẻ. Chưa kể, giá bán loại sữa mà nhà trường cung cấp cao gấp đôi so với giá thị trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng GDĐT quận Tân Bình đã rốt ráo vào cuộc, yêu cầu trường báo cáo sự việc và chỉ đạo tiếp tục nhận sữa của phụ huynh nếu có nhu cầu bổ sung thêm cho trẻ. Việc nhà trường cung cấp sữa vẫn được thực hiện nếu phụ huynh có nhu cầu, nhưng giá bán không được cao hơn giá thị trường.