Theo nguồn tin của Dân Việt, chiều qua (7/10), Phòng GDĐT quận Tân Bình đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Mầm non Quận (quận Tân Bình) về phản ánh của phụ huynh liên quan đến việc cấm mang sữa từ nhà vào trường; thay vào đó, nhà trường sẽ cung cấp sữa cho phụ huynh nếu đăng ký.

Nguồn tin cho biết, Phòng GDĐT quận yêu cầu nhà trường thực hiện các nội dung: Thứ nhất, không cấm phụ huynh mang theo sữa cho con vào trường để uống bổ sung ngoài thực đơn của trường. Tuy nhiên, nhà trường làm việc với phụ huynh về các yêu cầu để đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, bảo quản... loại sữa mà phụ huynh đưa vào trường.

Liên quan đến vụ trường mầm non cấm phụ huynh mang sữa cho con ở quận Tân Bình, Phòng GDĐT quận đã có chỉ đạo. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thứ hai, đối với việc cung cấp sữa cho trẻ, nếu phụ huynh có nhu cầu thì nhà trường được phép triển khai. Tuy nhiên, nhà trường phải đảm bảo giá bán cho phụ huynh tương đương với giá bán ngoài thị trường, hoặc nhỉnh hơn 1-2 ngàn đồng (chi phí bảo quản tủ mát), có như vậy mới gọi là hỗ trợ phụ huynh.

Được biết, trước đó, Phòng GDĐT quận Tân Bình cũng nhận được phản ánh của phụ huynh về vấn đề này. Phòng cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo nhà trường vào sáng 6/10, yêu cầu trường có báo cáo kèm minh chứng vào 17h chiều ngày 7/10.

Tại buổi làm việc này, hiệu trưởng Trường Mầm non Quận thừa nhận đã nóng vội khi thực hiện việc cấm phụ huynh mang theo sữa cho trẻ và cung cấp sữa từ nhà trường khi chưa có sự đồng thuận, chưa hỏi ý kiến của phụ huynh. Nguyên nhân được nhà trường lý giải là để đảm bảo an toàn thực phẩm, vì trước đó nhà trường ghi nhận nhiều trường hợp học sinh mang sữa lạnh vào trường (sữa bỏ trong tủ lạnh), sữa bị phình... khi thay đổi môi trường bảo quản dẫn đến nguy cơ không an toàn nên trường không yên tâm.

Lãnh đạo Phòng GDĐT quận Tân Bình cho biết, quan điểm của phòng là các trường nên tầm soát chặt chẽ việc uống sữa của trẻ tại trường, vì nếu có sự cố lớn nhỏ gì trong trường là hiệu trưởng chịu trách nhiệm. Phụ huynh vẫn có thể đưa sữa cho con mang vào trường uống thêm nhưng phải đáp ứng được điều kiện sữa được bảo quản tốt, sữa có thương hiệu, có tên học sinh ghi rõ trên từng hộp sữa.