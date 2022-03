Mở cửa du lịch: Tháng 3 du khách Hàn Quốc, Singapore sẽ "đổ bộ" đến Việt Nam

Mở cửa du lịch: Ngày 27/3 hàng trăm du khách Hàn Quốc, Singapore sẽ "đổ bộ" đến Việt Nam

ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị phát động mở lại hoạt động du lịch: "Việt Nam – Trải nghiệm trọn vẹn". Ảnh:

Chiều ngày 22/3, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, với sự đồng hành của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Tập đoàn Sun Group và Báo điện tử VnExpress tổ chức tổ chức Hội nghị phát động mở lại hoạt động du lịch: "Việt Nam – Trải nghiệm trọn vẹn" với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Du lịch; lãnh đạo một số Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Sở quản lý du lịch; Hiệp hội Du lịch Việt Nam; chuyên gia du lịch, kinh tế; các tập đoàn, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển; cơ quan báo chí, truyền hình...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết: "Hội nghị là sự kiện ý nghĩa nhằm hưởng ứng chủ trương mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Năm 2021, mặc dù tiếp tục bị tác động nặng nề của dịch Covid-19, chúng ta đón nhận sự hưởng ứng, vào cuộc rất chủ động, tích cực của các địa phương, điểm đến trọng điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch cùng triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá, kích cầu du lịch từ nội tỉnh, nội địa đến thí điểm quốc tế đảm bảo "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Kết quả trong năm 2021, cả nước đã phục vụ 40 triệu khách du lịch nội địa. Riêng Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế, từ tháng 11/2021 đến nay đã đón được trên 10.000 lượt khách.

Ngày 15/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết miễn thị thực cho công dân của 13 quốc gia nhập cảnh Việt Nam không phân biệt hộ chiếu, mục đích nhập cảnh. Đồng thời, các quy định đối với khách nhập cảnh về bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 cũng đã được ban hành theo hướng thông thoáng, cởi mở tạo thuận lợi cho tiến trình mở cửa du lịch quốc tế".

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề xuất: "Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến của Việt Nam, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến với mục tiêu thu hút trên 5 triệu khách quốc tế năm 2022.

- Chất lượng sản phẩm du lịch cần được bổ sung thêm nhằm đáp ứng nhu cầu, đảm bảo nguồn lực, triển khai đa dạng các mô hình, kênh bán hàng cho du khách.

- Tăng cường kết nối hàng không, khôi phục đường bay quốc tế, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp.

- Xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch, tập trung và thị trường có sự phục hồi nhanh mạnh như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, các nước Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản...

- Liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, hàng không, điểm đến để nâng cao sức cạnh tranh.

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thích ứng an toàn, hiệu quả".

Tiếp nối phát biểu của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, ông Nguyễn Tường Văn –Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, đây là hoạt động có ý nghĩa, thời điểm vàng để mở cửa lại du lịch Việt Nam.

"Tỉnh Quảng Ninh hội tụ đầy đủ điều kiện, tiềm năng, lợi thế, liên kết phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt phát triển du lịch. Quảng Ninh được ví như Việt Nam thu nhỏ, rất giàu tiềm năng du lịch đặc sắc, phong phú với nhiều cảnh quan, với 2077 hòn đảo lớn nhỏ. Quảng Ninh có nhiều cơ sở du lịch nổi tiếng trên bộ, trên biển, có cửa ngõ giao thương với Trung Quốc; có 632 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, rừng, núi, đặc biệt có vịnh Hạ Long 2 lần được Unesco vinh ghi nhận sản Thiên nhiên Thế giới và được vinh danh Kỳ quan thiên nhiên Thế giới.

Với các giải pháp đồng bộ, chuyển đổi từ nâu sang xanh theo hướng phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển thành công mục tiêu kép trên mọi lĩnh vực", ông Nguyễn Tường Văn nói.

Cũng tại Hội nghị, rất nhiều ý kiến của các lãnh đạo địa phương và chuyên gia du lịch, kinh tế chia sẻ việc phối hợp, hợp tác để mở lại hoạt động du lịch hiệu quả; sự tích cực, sẵn sàng của các địa phương, doanh nghiệp... trong việc xây dựng điểm đến, sản phẩm thích ứng, phù hợp với khách du lịch quốc tế và nội địa.

Theo đó, ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn tới du lịch, tạo ra các xu hướng mới, tức là từng bước đi nhóm nhỏ, trải nghiệm không gian an toàn. Do đó, Quảng Ninh tập trung vào các vấn đề như: sản phẩm truyền thống như nghỉ dưỡng, tắm biển cần được làm mới để tạo sức hút. Mục tiêu của Quảng Ninh phát triển du lịch bốn mùa, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng cao cấp cùng những sản phẩm du lịch có tính trải nghiệm cao như du lịch biên giới...

Doanh nghiệp trong ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số hiệu quả; Tập trung truyền thông thì nâng cao chất lượng như đào tạo nguồn nhân lực...

Tiếp đến du lịch phải có tính liên kết. Liên kết từ quảng bá du lịch đến liên kết gói sản phẩm, tạo sức hút cụm liên vùng và cuối cùng xác định du lịch trong thời điểm này vẫn cần đề cao tính an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở du lịch Đà Nẵng thì đưa ra 4 trụ cột bao gồm: "Đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt là an toàn phòng chống dịch; Chuẩn bị các cơ sở chính phát triển du lịch: làm mới sản phẩm và làm sản phẩm mới, từ đó mang lại nhiều chương trình du lịch có yếu tố bất ngờ cho du khách; Chuẩn bị nguồn nhân lực: Thu hút lực lương lao động quay trở lại với công việc sau thời gian nghỉ, ngừng việc do gián đoạn thị trường du lịch, đồng thời nâng chất lượng dịch vụ và tay nghề của người lao động; Công tác chuyển đổi số: Đà Nẵng ký kết với nhiều đơn vị truyền thông, xúc tiến truyền thông để quảng bá du lịch rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế"

Chia sẻ tín hiệu vui sau ngày mở cửa du lịch 15/3, ông Bình cho biết, ngày 27/3, Đà Nẵng chính thức đón chuyến bay quốc tế trở lại đầu tiên từ Singapore và Bangkok. Đây là một tin rất được mong chờ.

Ở góc độ là doanh nghiệp có hệ thống điểm đến trải dài khắp cả nước, với những công trình thu hút lượng du khách trong và ngoài nước, Tập đoàn Sun Group cũng có sự chuẩn bị cụ thể cho tình huống đặc thù khi mở cửa du lịch.

"Hai năm qua, đại dịch làm tổn thương nặng nề với ngành du lịch nói chung và Sun Group nói riêng nhưng chúng tôi chưa bao giờ chùn bước. Sun Group mong muốn góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng mà tập đoàn đặt chân tới và góp phần thay đổi hệ sinh thái nơi đây. Mục tiêu của tập đoàn là biến Quảng Ninh trở thành 'kỳ quan 4 mùa'", bà Trần Nguyện, Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Việt Nam cần "đứng dậy thật nhanh"

PGS.TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế cho rằng, Bộ VHTTDL cần có lộ trình rõ ràng, chủ động hơn để tuyên bố với thế giới, Việt Nam là điểm đến an toàn. Việt Nam cần "đứng dậy thật nhanh"

Mở cửa du lịch không chỉ là sự quan tâm từ các chuyên gia du lịch, từ các lãnh đạo địa phương mà còn có sự chia sẻ từ các chuyên gia kinh tế, Bộ Ngoại giao.

PGS.TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế cho hay: "Du lịch và hàng không là 2 ngành tổn thất nặng nhất trong 2 năm vừa qua do Covid-19. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiêm vaccine giỏi nhất nên trở thành đất nước an toàn nhất nhưng bản thân chúng ta vẫn rụt dè, chưa quyết đoán trong việc mở cửa. Bộ VHTTDL cần có lộ trình rõ ràng, chủ động hơn để tuyên bố với thế giới, Việt Nam là điểm đến an toàn. Việt Nam cần "đứng dậy thật nhanh", chúng ta cần tận dụng được thời cơ, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Phải tính đến quan hệ lợi ích và chi phí, phải bỏ chi phí trước để thu về lợi ích sau này".

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Bộ Ngoại giao thì chia sẻ, việc triển khai mở cửa du lịch của Việt Nam đã gặp những thuận lợi, như xu thế dịch bệnh đã thay đổi, có thể coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, sự cấp tính của bệnh có thể sớm được dỡ bỏ vào quý III, IV năm nay. Chính sách mở cửa du lịch đã được hơn 50 quốc gia áp dụng; cùng với đó là nhu cầu du lịch của người dân trên thế giới có xu hướng tăng (60% người dân Mỹ có kế hoạch đi du lịch trong năm 2022).

Phương án triển khai cho việc mở cửa du lịch đã được thông thoáng, thậm chí phương án triển khai đón khách của Việt Nam còn thông thoáng hơn một số nước. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Minh Hằng, Việt Nam vẫn gặp một số thách thức khi mở cửa du lịch, như vẫn phải theo dõi diễn biến dịch bệnh. Các chính sách đi du lịch ở một số nước còn khá hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch quốc tế của người dân.

Với chuyên gia du lịch, ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho biết, điều kiện tiên quyết trong việc mở cửa du lịch là sự liên kết.

"Ở tâm thế là người đi tìm sản phẩm, chúng tôi chú trọng tới việc kết nối, trực tiếp khảo sát sản phẩm trước khi đưa đến tay khách hàng", ông Trương Quốc Hùng nói.

Chia sẻ thêm, ông Trương Quốc Hùng cho hay, trong ngành du lịch, đem lại niềm vui, nụ cười cho khách, chính là bán sự hài lòng cho khách hàng. Du lịch muốn bền vững phải tạo sự hài lòng cho du khách sự hài lòng trong trải nghiệm.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Nguyệt, Quyền Trưởng ban Tiếp thị bán sản phẩm của Vietnam Airlines cho rằng, cần chủ động, tích cực tham gia liên minh, liên kết để trải nghiệm hàng không của khách hàng được trọn vẹn hơn.

Theo bà Phạm Thị Nguyệt, Vietnam Airlines mạnh dạn đầu tư, khôi phục mạng lưới bay nội địa, mục tiêu đến mùa đông 2022 khôi phục toàn bộ đường bay quốc tế và mở thêm các đường bay kết nối các điểm du lịch với nhau. Vietnam Airlines mở đường bay tới Ấn Độ vì xu hướng du lịch tâm linh đang thịnh hành trong thời gian gần đây.

Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Quang Hanh do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư

Là một trong những doanh nghiệp lâu năm trong ngành du lịch, bà Nguyễn Thị Lê Hương - Phó tổng giám đốc Vietravel cho rằng, việc chuẩn bị và quay trở lại thị trường du lịch vẫn còn gặp phải nhiều vấn đề, mức độ sẵn sàng chưa được trọn vẹn, chưa có tính tổng thể mạnh mẽ.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Lê Hương đề xuất: "Chúng ta cần truyền thông mang tính tổng thể, kết nối các vùng, các tỉnh để gửi thông điệp tới thế giới rằng Việt Nam đang chào đón du khách; Chúng ta cần có chính sách một cách rõ nét hơn nữa về xử lý dịch bệnh. Ví dụ, khi khách du lịch đến Việt Nam không may mắc Covid-19 thì xử lý như thế nào? Trên các chuyến bay không cần xét nghiệm Covid-19, như vậy sẽ tạo thế cân bằng giữa khách nội địa và khách quốc tế, và các chuyến bay sẽ được nâng tần suất nhiều hơn và đề xuất cuối cùng của Vietravel là nguồn nhân lực thực sự vẫn chưa sẵn sàng. Do đó, địa phương cần kết nối nguồn nhân lực hơn để tạo ra sức mạnh cạnh tranh để du lịch có thể cất cánh"

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL – ông Hoàng Đạo Cương đã chính thức phát động mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện mới.

Ngoài ra, bên lề Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2025 giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Thỏa thuận hợp tác kích cầu, phát triển thị trường du lịch giữa UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Sun Group và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).