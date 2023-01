Vui chơi đầu năm ở Vũng Tàu, 2 cha con bị đâm thương vong

Ngày 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự 6 nghi phạm liên quan vụ án mạng làm một người tử vong, một người trọng thương, xảy ra tại TP.Vũng Tàu.

Võ Minh Kha tại cơ quan điều tra. (Ảnh: A.X.)

Thông tin ban đầu, sáng 1/1, ông C. (SN 1970, ngụ TP.HCM) cùng người thân đến TP.Vũng Tàu vui chơi. Chiều cùng ngày, khi đang ăn uống tại một địa chỉ ở phường 10 (TP.Vũng Tàu), một người trong nhóm ông C. xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Võ Minh Kha (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Dương), dẫn đến hai bên xô xát.

Phan Anh Tuấn (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương, nhóm của Kha) cầm ghế, đá tấn công ông C.. Khi nạn nhân bỏ chạy, nhóm của Kha, Tuấn rượt theo dùng hung khí đâm ông C. nhiều nhát. Thời điểm này, con ông C. đến giải cứu cha cũng bị đâm trọng thương.

Hậu quả, ông C. tử vong, con ông C. bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm Kha, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Phan Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: A.X.)

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 2/1, lực lượng công an đã bắt giữ Kha tại TP.HCM và nhiều nghi phạm liên quan. Bước đầu nhận định, Kha, Tuấn có dấu hiệu của tội Giết người, 4 nghi phạm khác có dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng.