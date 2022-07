Vùng hạ Long An mở rộng diện tích rau công nghệ cao

Theo đó, toàn huyện Cần Đước hiện có hơn 700ha rau màu, năng suất bình quân 20-22 tấn/ha/vụ. Trong đó diện tích rau ƯDCNC trên 309ha với 1.450 hộ. Với mục tiêu duy trì và phát triển 500ha rau ƯDCNC trong năm 2022 với sản lượng đạt 32.000 tấn, huyện Cần Đước chuyển giao khoa học-kỹ thuật, đầu tư kết nối hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp.



Theo đó, huyện tổ chức các lớp tập huấn sản xuất rau ƯDCNC các xã trên địa bàn, như: Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Phước Dân, Mỹ Lệ và Tân Trạch. Các cán bộ hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng an toàn sinh học, sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học theo tiêu chuẩn VietGAP, LobalGAP, ứng dụng công nghệ cao với mô hình nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm…

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, như: mở rộng hệ thống giao thông, điện, thủy lợi nội đồng. Đồng thời, lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có khả năng nhân rộng đảm bảo hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho nông dân để triển khai thực hiện.

Huyện Cần Đước cũng triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp ƯDCNC điểm tại Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Việt, HTX Rau an toàn Phước Hòa và HTX rau an toàn Mười Hai với sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện.

Trồng rau ƯDCNC ở Cần Đước (Long An). Ảnh: Trần Đáng

Tại huyện Cần Giuộc, hiện có khoảng 1.750ha rau màu, trong đó có khoảng 1.135ha rau ƯDCNC. Để triển khai phát triển nông nghiệp ƯDCNC trên cây rau, huyện chọn HTX Nông nghiệp công nghệ cao Phước Tiến làm mô hình điểm và chọn HTX Sản xuất-Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp BM ECO - Phước Lý làm mô hình nhân rộng.

Ông Huỳnh Kim Công (xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) một nông dân trồng rau gần 20 năm cho biết, năm 2018 ông đã đầu tư hơn 130 triệu đồng làm nhà lưới, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động để trồng rau theo hướng công nghệ cao.

Theo ông Công, rau cải trồng trong nhà lưới phát triển tốt, ít sâu, bệnh do cách ly được các loại côn trùng và hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đặc biệt, trồng trong nhà lưới hạn chế sự ảnh hưởng của thời tiết đối với cây trồng, do đó, năng suất, giá thành các loại rau không những cao mà còn được người dân tin dùng. Tuy số tiền đầu tư ban đầu để xây dựng nhà lưới tương đối lớn nhưng chỉ sau thời gian ngắn áp dụng, mô hình này đã mang lại hiệu quả cao hơn so với cách trồng rau truyền thống. Hiện tại, ông Công trồng 1,2ha rau màu, trong đó có 1ha được trồng trong nhà lưới. Từ mô hình này, mỗi năm, ông thu lãi hơn 300 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 4 lao động ở nông thôn.

Vừa qua, đoàn Sở NNPTPT tỉnh Long An đã cuộc làm việc tại 2 huyện Cần Đước và Cần Giuộc về phát triển diện tích rau ƯDCNC. Sở đã đề nghị 2 huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm. Đồng thời, khi triển khai các mô hình điểm, mô hình nhân rộng phải thường xuyên theo dõi, đánh giá hiệu quả, qua đó từng bước mở rộng diện tích trồng rau ƯDCNC.