Vườn bưởi bonsai cổ thụ ghép với quất, cam, chanh "độc nhất vô nhị", có cây giá cả trăm triệu dịp Tết

Về giá của cây cảnh bonsai năm nay, chị Tâm cho biết dòng cây to chuyển hệ sang các loại quất, quýt, chanh bưởi dao động với giá từ 10-20 triệu/cây, cây to khoảng 50-60 triệu/cây, giá đắt hay rẻ còn phụ thuộc vào gốc bưởi của mình to hay nhỏ, lâu năm hay không. Dự tính năm nay gia đình anh chị sẽ thu về khoảng 500 triệu đồng.