Với diện tích gần 200 m2 vườn lan rừng của anh Hoạch có trên 50 giống lan rừng với hàng trăm chậu hoa lan.

Sinh năm 1976, anh Hà Quốc Hoạch thôn Hội Yên xã Chi Lăng Nam trải qua rất nhiều nghề để sinh sống tuy nhiên anh luôn ấp ủ 1 tình yêu mãnh liệt với hoa lan.

Anh Hà Quốc Hoạch thôn Hội Yên xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) bên vườn lan rừng với những giò lan rừng khủng, đẹp miên man...

Chính tình yêu này đã thôi thúc người thanh niên này tự tay thiết kế, chăm sóc vườn lan không khác gì vườn lan rừng ở xứ sở hoa Đà Lạt.

Với diện tích gần 200 m2 vườn lan của anh Hoạch có trên 50 giống lan rừng với hàng trăm chậu hoa lan. Vườn lan của anh được thiết kế rất bài bản, sáng tạo, với các điều kiện về độ ẩm, ánh sáng phù hợp với đặc tính loài hoa lan.

Từ niềm đam mê hoa lan rừng, bắt đầu chỉ là vài giò để chơi cảnh, năm 2014, anh Hoạch mạnh dạn đầu tư vốn, công sức để mở một vườn lan với các giống lan rừng được nhập chủ yếu từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An….

Không ngại khó, dám nghĩ, dám làm đã giúp anh biến ước mơ thành hiện thực, vườn lan của anh ngày càng phát triển tốt với sự hiện diện của các giống lan như: quế, tam bảo sắc, phi điệp, trầm, đai châu, Hoàng lạp, long tu, hoàng thảo vôi…

Anh cho biết: “Tôi có niềm đam mê trồng lan từ lúc còn nhỏ, nhận thấy vùng đất này có khí hậu thuận lợi cho việc trồng lan, vì vậy tôi đã quyết định dồn vốn và đầu tư công sức để mở vườn lan. Lúc đầu trồng cũng gặp nhiều khó khăn do kinh nghiệm còn hạn chế, cây cũng bị chết nhiều do nhiều giống lan chưa thuần với khí hậu mình. Nhưng rất may mắn là chúng tôi có CLB trồng lan nên được các anh các chị đi trước hướng dẫn rất tận tình...".

Ban đầu, anh chỉ tính trồng lan rừng để thỏa mãn niềm đam mê của mình nhưng về sau tôi thấy hoa lan rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều người chơi hoa “săn” lùng nên anh đã quyết định chuyển hướng qua kinh doanh.

Giống lan rừng tuy dễ sống nhưng mình phải hiểu được đặc tính từng loại lan để có cách chăm sóc phù hợp, như vậy cây mới cho ra hoa đẹp và đúng thời gian. Tôi trực tiếp thu mua các giống lan rừng, sau đó tiến hành ghép giống vào bản gỗ...

Từ khi anh mở vườn lan rừng, đã có rất nhiều người trên địa bàn xã, các huyện bạn như Hưng Yên tới tham quan học hỏi và mua lan. Đặc biệt khách nào muốn học hỏi kinh nghiệm trồng lan, anh đều chia sẻ rất nhiệt tình.

Trong tương lai, anh sẽ mở rộng diện tích trồng hoa cũng như tìm kiếm nhiều hơn nữa các giống lan rừng để làm phong phú thêm vườn lan rừng của gia đình. Mô hình trồng lan rừng của anh không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà đó còn là nơi để những người đam mê hoa lan trao đổi kinh nghiệm và cảm xúc yêu hoa cho nhau.